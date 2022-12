A proč se Bernard pohyboval v prostoru, kde teoreticky neměl co dělat? "Oni vyhazovali puk." A písecký odchovanec si toho všiml. "Já ho na poslední chvíli stihnul na modré čáře. Chtěl jsem střílet hned, co se ke mně dostal, ale viděl jsem obránce, že si přede mnou nějakým způsobem kleknul, snažil se mě vytlačit do rohu." Pak předvedl geniální stahovačku, za kterou by se nemusel stydět ani Connor McDavid. "Ani nevím, kde se to v mojí hlavě zrodilo," smál se Bernard. "Ještě jsem si to stáhnul pod sebe a z toho jsem hned vystřelil. Víc v podstatě nevím."

Hujerovi? Na zápase Motoru spíš Bernardovi. Zabrali celý sektor

Pak totiž přišlo něco, co Budvar aréna dlouho nezažila. Netradiční gólová oslava. David Bernard zahodil rukavice i přilbu a v předklonu za asistence kustoda opustil led. "Bolela mě huba," říká už s úsměvem na tváři, kterou ozdobila stopa po Valského faulu a následném ošetření. "Kluci říkali, že to byl nádherný pašerák," pojmenoval střelec svoji gólovou trefu, kterou doprovodil nepříjemný úder do tváře.

A oslava? "Úplně jsem se z gólu neradoval," přikyvuje karlovarský bek. "Šel jsem hned ledovat a nechal jsem se okamžitě ošetřit. Až pak když jsem přišel zpátky na střídačku, tak jsme to s klukama nějakým způsobem oslavili." Pro K. Vary to byla zlatá vteřina. Gól na 2:0, trest pro Valského na 2 + 2 minuty a v přesilovce další gól, který padl dokonce ještě před uplynutím prvních dvou minut, a proto přesilovka pokračovala. Prakticky bylo po zápase. "Zasmáli jsme se tomu," popisuje Bernard atmosféru na karlovarské střídačce. "Kluci se mě ptali, co to bylo za oslavu gólu, že jsem shodil rukavice, že to prý ještě neviděli." Byla to oslava gólové trefy, jakou Budvar aréna snad ještě nezažila.

Střelec se v Budvar aréně našel, ale jen o přestávce. V soutěži. Jako Marcela

Také tresty byly v utkání velkým tématem. Hosté měli devět vyloučených! Bernard poslal do soupeřova týmu ne moc lichotivou úvahu. "Našich vyloučených bylo opravdu hodně. Den před zápasem jsme na toto téma měli speciální mítink. Říkali jsme si, že nesmíme faulovat, pak přijdeme do první třetiny a máme snad čtyři tresty. Kdyby proti nám byl soupeř s lepší přesilovkou, potrestal by to jedním nebo dvěma góly a zápas by se vyvíjel naprosto jinak." Bernard přidal i logické doplnění: "Kdyby to bylo dva nula pro Motor, byli bychom v háji."

Jenže Motor není v pohodě, v přesilovce neskóroval. Naopak. Hosté otevřeli skóre zápasu v oslabení.