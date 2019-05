Nejdůležitější zápas v kariéře, ale prožíval po něm velké zklamání. Sedmadvacetiletý gólman, který v této sezoně pomohl Třinci k titulu, nezabránil 28 úspěšnými zákroky porážce 2:3 po nájezdech od sborné nabité ofenzivními hvězdami NHL.

"Teď to mrzí. Je to opravdu smutné, protože jsme hráli skvělý hokej. Ale myslím si, že jak za celou základní část, tak i čtvrtfinále i semifinále se nemáme vůbec za co stydět. Ani proti Rusku. Myslím si, že jsme si opravdu zasloužili bronz, ale ne vždycky je to tak, že kdo si to zaslouží, tak ho má. Na nájezdy to dopadlo tak, jak to dopadlo," řekl Hrubec novinářům.

Hrubec na turnaji odchytal dosud jen duel s Norskem a ve druhém vystoupení českého týmu pomohl 22 úspěšnými zákroky k vítězství 7:2. Potom se střídali v brance Patrik Bartošák a Pavel Francouz, jenž byl pro duel o 3. místo opět mimo hru s virózou. O své nominaci na pozici zápasové jedničky se Hrubec dozvěděl ráno.

"Já jsem strašně rád, že jsem mohl chytat, protože se kolikrát nepoštěstí, aby to byl takto důležitý zápas. Byl jsem rád, když mi trenér dal důvěru. Snad jsem ho nějak nezklamal a bylo to v rámci mezí. I když třeba ty nájezdy mě mrzí, ale to už nevrátím," podotkl Hrubec. Přiznal, že byl z důvěry pro zápas o bronz příjemně překvapený. "Já jsem měl nějaké signály už od toho rána, takže už jsem se připravoval. Měl jsem z toho radost, že jsem šel do brány," řekl Hrubec, který byl připravený na turnaji na jakoukoliv roli. "Šel jsem do turnaje s tím, že když mi trenér řekne, že mám být celé mistrovství světa jen tréninkový kůň, trojka, tak budu. Když mě postaví i takhle do nejdůležitějšího zápasu celého turnaje, tak jsem za to rád a jsem tady od toho," prohlásil.

Nedělal si hlavu z toho, že se od zápasu s Norskem dostal do hry po 15 dnech. "Je samozřejmě lepší být v nějakém zápasovém tempu, ale na to tady není vůbec čas. Ještě si vybírat, jestli chceš tempo, nebo nechceš. Když tě hodí do takového zápasu, tak nepotřebuješ vůbec žádnou motivaci na to, aby ses tam klidně rozkrájel, aby byla medaile," doplnil Hrubec.

V utkání inkasoval nejdříve ve 13. minutě, kdy jej překonal tečí střely Michaila Sergačova Michail Grigorenko. Po 39 sekundách druhé části směr střely Arťona Anisimova změnil nešťastně mezi Hrubcovy betony obránce Radko Gudas. "Obě ty střely byly tečované," litoval Hrubec.

V nastavení měl obrovskou šanci Nikita Gusev, ale netrefil odkrytou branku. "Věděl jsem, že už jsem nestihl zareagovat, tak jsem se snažil ještě uhnout, abych si to tam sám nehodil. Možná to ještě bylo štěstí, že jsem neudělal ještě nějaký pohyb proti němu, že bych si to tam hodil o záda. Ale teď, když to vezmu kolem a kolem, tak v důsledku by to asi bylo stejně jedno," prohlásil zklamaný Hrubec.

V rozstřelu rozhodl bekhendový blafák Ilji Kovalčuka hned z první série. "Má několik variant, co může udělat za zakončení a třeba ten bekhend byl asi nejrychlejší, kterému jsem čelil. To byla rychlost," uvedl.

Hrubec si poradil s pokusem Nikita Kučerova a ve třetí sérii jej prostřelil mezi betony Gusev. Z české strany neuspěli Jakub Vrána, Dominik Kubalík, Jan Kovář ani Filip Hronek. "Gusev to tam dal trošku se štěstím. Škoda, no," řekl Hrubec.

Na soupeře byl od trenéra gólmanů Zdeňka Orcta detailně připravený. "Posílá nám ještě i videa před zápasem na mail, takže to sledujeme a ta příprava je vždycky," prohlásil.

Uznal kvality svého protějšku Andreje Vasilevského. Opora Tampy Bay si připsala 48 úspěšných zákroků. "Já si myslím, že jsme dneska hráli zápas proti nejlepšímu gólmanovi na světě," řekl Hrubec.

Ze svého prvního velkého turnaje v kariéře si odnesl cenné zkušenosti. "Na mě už to dýchlo, když jsem přijel. Já jsem letos objel všechny turnaje - Finsko, Rusko, Švédsko, Česko - pak jsme přijeli sem a tento turnaj je odskočený úplně někam jinam," prohlásil.

Z extraligy má namířeno po konci smlouvy v Třinci do zahraničí, ale novým angažmá se teprve začne zabývat. "Já jsem to přes mistrovství neřešil, takže po něm půjdu k telefonu a uvidím, co mi agent řekne," dodal Hrubec. (čtk)