Na Zimní světové univerzitní hry, které se v americkém Lake Placid konají od 12. do 22. ledna, Českou republiku v hokejovém týmu reprezentují i Lukáš Prášek a Denis Vacek z českobudějovické VŠTE. „Klukům to moc přeji, i když já bych osobně nominaci skládal víc z hráčů univerzitní ligy," říká jeho trenér David Oulík, která má s univerzitním sportem, konkrétně s hokejem, velmi bohaté zkušenosti. Oulík dobř zná přednosti českobudějovických hráčů: "V univerzitní lize patří Prášek k nejlepším útočníkům. Je to velká opora našeho školního týmu Black Dogs,“ doplnil trenér David Oulík.