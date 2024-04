Minuta potlesku v Rapšachu pro Bilobrovku. Ukrajinský fotbalista padl ve válce

"Počasí nevyšlo, ale ten počet lidí, kteří přišli, ukazuje na úžasnou podporu, kterou v Jihočeském kraji Motor má." Spolupracující město a kraj zosobnili hejtman a primátorka. Dagmar Škodová Parmová (ODS) pozorně sledovala zápas také přímo mezi diváky. "Je to unikátní, skvělé, fanoušci si to zaslouží. Počasí nepřálo, ale drželi jsme palce a pěsti. Všechno, co šlo," popisovala, jak prožívala dramatické utkání. Náměstek primátorky Petr Maroš doplnil: "Už když jsme na náměstí přicházeli, tak hodně fanoušků postávalo v podloubí. Byla to spontánní akce, věřili jsme v historické otočení průběhu série z nula tři na čtyři tři." Historický obrat se sice nepovedl, ale skandující fanoušci, kteří vydrželi v chladném večeru od první do poslední vteřiny, mají pro hejtmana Jihočeského kraje velkou vypovídající hodnotu. "Ukazuje to, že Motor má velikou podporu, jsem rád, že se nám povedlo zorganizovat, aby mohli příznivci sedmý zápas sledovat na náměstí. Velké poděkování patří nejen těm, kteří tady byli, ale také těm, kteří celou sezonu tlačí Motor dopředu."

Za všechny fanoušky shrnula sportovně společenský večer věrná fanynka českobudějovického klubu Šárka Kašparová: "Díky klukům za celou sezonu. Nepovedlo se vyhrát sedmý zápas, to nevadí, stejně to byla nádhera. Jdeme na pivo, celou sezonu, která byla skvělá, je třeba zapít." Bez podpory města a kraje nemůže v moderním světě profesionálního sportu fungovat žádný velký klub.