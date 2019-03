Na jihu Čech změřili síly hráči ročníku narození 2008 (HC Lvi ČB, HC Motor České Budějovice, Mountfield Hradec Králové, Piráti Chomutov, Defense Skills Coach - tým TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí).

Zápasy byly vyrovnané, rozhodovaly maličkosti. Mezi děti dorazil také hokejový mistr světa Jiří Novotný, který atraktivnímu turnaji propůjčil jméno. "Sezona se blíží ke konci, udělali jsme tento turnaj, aby si děti zahrály." Ředitel turnaje Filip Hejda doplnil: "Já jsem naprosto spokojený, chtěli jsme, aby byly týmy vyrovnané, aby zápasy byly pro děti hrozně těžké, to se povedlo." Jiří Novotný vyzdvihl právě především vyrovnanost družstev. "Snažíme se každý rok pozvat to nejlepší, co je možné, letos se to zase povedlo a potvrdilo."