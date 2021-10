Jestli bude hrát i další zápasy, po nedělním utkání jasno neměl. „Opravdu teprve uvidíme. Řekl jsem, že půjdu pomoci kvůli marodce, která teď v týmu je. To platí. Určitě přijdu v úterý na trénink a domluvíme se s trenéry. Od toho se to bude odvíjet. Nechte se překvapit.“

A jak to vypadalo v úterý na týmovém tréninku? Z marodů zatím ještě asi nikdo k dispozici nebude. Lehce to zkusil Martin Beránek, Michal Vondrka trénuje, ale zatím stále v červeném dresu pro hráče, kteří nechodí do kontaktu s ostatními spoluhráči.

Zato Jiří Novotný absolvoval ve svěžím tempu kompletní trénink a po jeho skončení si ještě s asistentem Patrikem Martincem vyzkoušel pořádnou porci vhazování, která jsou jeho silnou stránkou. To by zřejmě nedělal, pokud by se chystal jet do Švýcarska zastupovat jako agent své klienty. „Proti Třinci budu k dispozici,“ s úsměvem odvětil na přímý dotaz.