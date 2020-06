DERBY JAKO VŠEDNÍ ZÁLEŽITOST

Na úvod je nutné připomenout, že se spolu všechny tři týmy z jihu Čech znovu sejdou v osmičlenné skupině Jih. Systém soutěže se přitom příliš nemění, a jakkoliv je pro kluby ekonomicky zřejmě nejschůdnější, opět až příliš zavání nudou. V základní části se spolu účastníci jednotlivých skupin utkají každý s každým hned šestkrát, a protože se i následné šestičlenné play-off hraje v rámci skupiny, je docela dobře možné, že na sebe znovu narazí i v následných vyřazovacích bojích. I fanoušci na jihu Čech si tak musejí zvykat na téměř „všední“ ráz jindy očekávaných a vypjatých derby.

Ve hře byl přitom ještě jeden možný model soutěže se čtyřmi skupinami po šesti, přičemž počet vzájemných zápasů by byl pro druholigové celky totožný, a ještě by je v jakési nadstavbě návdavkem čekalo dlouhé cestování k soupeřům sousední skupiny. Týmy z jihu by v tomto směru byly spojeny se skupinou Východ. Tento systém ovšem aktiv zástupců klubů smetl ze stolu.

OPOŽDĚNÝ START DRUHOLIGOVÝCH BOJŮ

Z předchozích let byli hokejoví fandové zvyklí na to, že se zápasová ruleta ve druhé lize roztočí nejdéle v polovině září. Letošní plán jim jejich čekání na očekávaný start mistrovských bojů ještě o týden prodlouží. V programu třetí nejvyšší soutěže totiž připadne první kolo až na sobotu 19. září.

Z pohledu Jihočechů bude prodleva v podstatě ještě delší. V zahajovacím dějství se totiž všechny tři krajské týmy vypraví do hájemství svých soupeřů. Mužstvo HC Tábor rozehraje sezonu na ledě vysoce ambiciózní Příbrami, Králové z Písku se vypraví do Havlíčkova Brodu a českobudějovický David servis podstoupí hned na úvod nejdelší sezónní pouť k nováčkovi do Chebu.

Domácí stadiony navštíví jihočeští příznivci hokeje až ve středu 23. září. Do Tábora přijede k tradičně prestižní bitvě Havlíčkův Brod, který program minulých sezon odvál do východní skupiny, v Písku se představí Příbram a českobudějovičtí servismani podstoupí souboj s Kobrou Praha.

ZPOŽDĚNÍ ZATŘESE PLÁNY PŘÍPRAVY

Odsunutý start mistrovského kolotoče se podepsal pod komplikace spojené s plánem zápasové přípravy. Táborští jsou tak nuceni hledat na září ještě minimálně jeden přípravný duel, a navíc zvažují pozdnější nástup na led, než měli původně v plánu. Potvrdil to i trenér kohoutů Arpád Györi. „S tak pozdním začátkem jsme příliš nepočítali. Musíme mu program přípravy nějak uzpůsobit. Každopádně je nutné najít ještě další soupeře na září, protože prodleva mezi posledním plánovaným utkáním v přípravě a startem soutěže by byla příliš dlouhá. I téměř dva měsíce samotné přípravy na ledě jsou pro nás poměrně dost, jsme zvyklí na kratší úsek,“ prohlásil kouč HC Tábor.

V Písku mají naopak dlouhý pobyt na ledě zažitý. Hokejisté od Otavy využívají pořádání tradičního kempu „krajánka“ Jakuba Kováře, a tak i letos obuli brusle už v pondělí 8. června. Na druhé straně také oni musejí vinou opožděného jízdního řádu druhé ligy sáhnout do svých zápasových plánů. „Budeme to muset nějak řešit a nějaké další utkání sehnat a odehrát,“ poznamenal sekretář klubu Jan Kudrna.

Třetí jihočeský celek, David servis, zatím svůj letní tréninkový ani zápasový program nijak intenzivně neřeší.

Pro vyplnění záříjového čekání na start druhé ligy se nabízí varianta vzájemného přípravného duelu Tábora a Písku, tak se však asi ani v jednom z táborů nesetká s přízní. Minimálně šest ligových derby – byť u fanoušků obou týmů tolik prestižních – je na půlroční soutěž až dost. Dodejme, že to nejbližší se odehraje v sobotu 3. října na táborském ledě.