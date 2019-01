Svatá Kateřina - Hokejisté Sparty Praha vyrazili na kondiční kemp do Svaté Kateřiny u Počátek. Tým vede bývalý kouč českobudějovických hokejistů Josef Jandač. "Motoru jsem fandil," uvedl.

Hokejová Sparta vyrazila do Svaté Kateřiny u Počátek | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Hokejisté Sparty Praha vyrazili na třídenní kemp do Svaté Kateřiny u Počátek. Tým vede bývalý kouč českobudějovických hokejistů Josef Jandač. Toho mrzí, že z extraligy sestoupila Slavia Praha. "Je to špatně pro extraligu, pro Spartu, ale i pro diváky, čtyřikrát derby s kvalitním soupeřem bude chybět," uvedl. Slavii ale trenér Sparty v první lize fandit rozhodně nebude. "Ať prokáže své kvality a vrátí se, ale bude to mít těžké," dodal.

Komu fandil, byl loni českobudějovický Motor. "Budějovice jsou městem s obrovskou hokejovou tradicí, vychovaly spoustu hokejových osobností, do extraligy historicky patří. To, v jakém počtu chodili diváci už v loňské sezoně, je úžasné, letošek dokonce předčil všechna očekávání. Budějovicím jsem držel palce, extraligu si zaslouží," uvedl Josef Jandač na soustředění Sparty Praha ve Svaté Kateřině u Počátek.