Vsetín – Přesně takhle si hokejisté ČEZ Motor představovali vstup do semifinálové série play off první Chance ligy. Ve Vsetíně vyhráli první duel po kompaktním výkonu 2:0 a dnes je čeká na Lapači druhý zápas (17.30).

Až na úvodní tlak soupeře Jihočeši kontrolovali hru a vyhráli zaslouženě. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli první zápas v sérii. Určitě to není rozhodující, ale je to dobrý krok k tomu, kam se chceme dostat. Pořád je to však jen jedno utkání. Kluci to vědí, takže se od rána chystáme na další zápas tady ve Vsetíně,“ nepropadal přehnanému optimismu trenér Václav Prospal.