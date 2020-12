V úterý jste utrpěli krutou porážku 1:6 v Hradci Králové. Byl to oproti předcházejícím duelům, které jste prohráli, tentokrát i herně výrazně nepovedený zápas?

Bylo to tak. Neměli jsme skoro žádné šance a tlak do branky. Soupeř nás přehrál především v předbrankovém prostoru.

Prakticky všechny góly jste dostali z dorážek. Vyčítal jste si, že jste některé střely nedokázal lépe zpacifikovat? Nebo je to spíše chyba obránců, že neudělali v brankovišti pořádek?

Těžko říct. V některých případech to byly opravdu velké šance a byl jsem rád, že jsem alespoň nějak měl první střelu. Třeba při prvním gólu se puk odrazil do předbrankového prostoru. Když se teď nedaří, tak to chce dostat kotouč spíše někam do rohu a více bekům v těchto situacích pomoci.

Prohráli jste už popáté v řadě a zůstáváte na posledním místě tabulky. Je znát na atmosféře v kabině, že se vám delší čas nedaří?

Určitě to není nic příjemného. Ale snažíme se na to nemyslet. Každý se soustředí sám na sebe, zároveň se však vzájemně podporujeme, abychom to co nejdříve zvrátili.

Marek Čiliak je v karanténě. Jak budete teď mít rozdělené role s vaším brankářským kolegou Janem Strmeněm?

Abych řekl pravdu, tak nevím. To je spíše otázka na trenéry. Kdykoliv mi řeknou, že půjdu chytat, tak se snažím podat co nejlepší výkon a pomoci týmu k zisku bodů. Pokud nastoupí Honza Strmeň, tak ho budu maximálně podporovat, abychom udělali nějaký dobrý výsledek.

Čeká vás zápas s lídrem tabulky Třincem. Považujete ho za aktuálně nejsilnější tým extraligy?

Výsledky na to ukazují, ale porazit se dá každý soupeř. Hrají tam stejní lidé, jako jsme my. Věřím, že když budeme hrát systémově správně, proměníme nějaké šance a bude nám fungovat obranné pásmo, tak se dá porazit každý tým.

Podle posledních informací by třináctého ledna měl odstartovat nový ročník NHL a na konci prosince by se měly rozběhnout tréninkové kempy. Co to znamená pro vás osobně?

Zatím vůbec nevím. Ve hře je hodně faktorů. Uvidí se, s čím přijdou Vegas. Jestli mě budou chtít tam, anebo mě nechají pokračovat v Motoru. Během prosince by se to mělo rozhodnout. Snažím se na to moc nemyslet. Jakmile mi řeknou, že mám odletět, tak prostě odletím. A když mi řeknou, abych tady zůstal, tak se zase soustředím na každý zápas za Motor, jako tomu bylo dosud.

Vegas nepřihlásili svůj tým do nižší East Coast Hockey League. Může to mít nějaký vliv na vaše působení v organizaci v této sezoně?

Bude fungovat normálně jenom farmářský tým, jeho soutěž by měla začínat v únoru. Mužstvo do nižší East Coast Hockey League klub skutečně nepřihlásil. Záležet bude na tom, jak to Vegas vidí. Pokud by mě chtěli do farmářského týmu na pozici trojky, tak už by pro mě bylo lepší zůstat v Motoru. Je to všechno čistě na rozhodnutí klubu. Pro mě by ale každopádně bylo nejlepší, abych byl někde, kde bych mohl co nejvíce chytat a dále se rozvíjet. Určitě bych byl rád, kdybych mohl zůstat do konce sezony v Motoru. Ale toto rozhodnutí není na mě. Musím udělat to, co řeknou ve Vegas.