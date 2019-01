České Budějovice /ROZHOVOR/ - Nadějný hokejový bek má před sebou v novém roce velký cíl.

Juniorský hokejista Karel Plášil. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Českobudějovického obránce Karla Plášila zvou stavitelé mládežnických reprezentací pravidelně na své akce již od nejmladšího výběru do 16 let. Nechybí ani v osmnáctce, kterou na jaře čeká mistrovství světa na domácím ledě.

Pozvánka na akci osmnáctky vás neminula ani na konci minulého roku. Jak jste si s týmem vedli?



Hráli jsme ve Švýcarsku, kde bylo celkem pět týmů, akce se nám ale moc nevydařila. V Zuchvilu bylo perfektní zázemí, hotel super, všechno. Jen ty výsledky… Turnaj hráli Švýcaři, Fini, Slováci, Němci a my. Skončili jsme předposlední, vyhráli jsme jen s Němci 3:2. Se Slováky jsme prohráli v prodloužení, ostatní zápasy jsme prohráli.



Trenéři asi nebyli spokojeni. Co říkali?



V průběhu turnaje nám říkali, co máme zlepšovat, spokojeni s námi nebyli. Na konci prohlásili, že musíme vyhrát alespoň s Němci. To se nám sice povedlo, ale ani tak nemohli být s vystoupením v turnaji spokojeni.



Reprezentační tým se sešel na konci roku. Strávili jste pohromadě i Vánoce, podobně jako dvacítka na mistrovství světa v Kanadě?



Ne, před Vánoci jsme hráli dvě přátelská utkání s Rusy a do Švýcarska jsme vyjížděli pětadvacátého prosince ráno. Třicátého jsme se vrátili, takže na Silvestra jsme byli doma.



Měl jste důvěru trenérů, zahrál jste si dost?



Dost. Nastupoval jsem v první lajně s vítkovickým Hawlikem, zahrál jsem si i přesilovky. Zprvu stabilně v první formaci, později i jinde, protože bylo sedm obránců, a tak jsme se všelijak točili.



V mládežnických reprezentací nejste žádný nováček, nemám pravdu?



Celé tři roky jsem jezdil na všechny akce, akorát když jsem byl dvakrát nemocen, musel jsem se omluvit a sraz vynechal.



Světový šampionát talentů do osmnácti let se koná vždy na jaře. To není tak daleko.



Ten letošní je navíc v dubnu u nás, na stadionech v Brně a ve Znojmě.



To musí být pro mladé hráče, jako jste vy, velká motivace, že?



To určitě! Místo v týmu nemá nikdo jisté, všichni se musí snažit až do konce. Před mistrovstvím světa bude ještě jedna akce ve Finsku, tak se budu muset snažit trenéry přesvědčit, že do týmu pro šampionát patřím.



Jste obránce, máte od trenérů speciální pokyny? Jste ve dvojici ten ofenzivnější, anebo se naopak držíte zpátky?



Mám spíše povinnost podporovat útok, mít nahrávky nebo se pokusit vstřelit gól. Ale tentokrát ani nevím, jestli se mi ve Švýcarsku podařilo nějaký bod připsat…



Z Českých Budějovic si trenéři vyhlédli dva hráče. Byli jste spolu na pokoji?



Ne, ne. O tom, kdo s kým bude bydlet, rozhodovali trenéři. Byl jsem s jedním hráčem z Liberce.



Týmy v juniorské extralize mají za sebou přestávku. Jakou teď cítíte formu?



Tím, že jsme s osmnáctkou hráli turnaj ve Švýcarsku, jsem vlastně žádnou přestávkou neměl. Akorát Silvestra a prvního ledna bylo volno, jinak jsem na přelomu roku pořád hrál nebo trénoval.