Hokejové legendy Motoru České Budějovice se sešly ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí. Reportáž ze setkání přineseme na webových stránkách Deníku v pátek. Na videu jsme pro vás připravili malou ochutnávku. Podívejte se, kam poslal legendární obránce Pavel Bláha manželku, když s ním chtěla vyrazit na cyklistický výlet.

Jak reaguje Pavel Bláha na zmínku o cyklistice? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kladný vztah k cyklistice jim z hokejové kariéry nezůstal. Spíš naopak. "Byly to strašné dávky," říkají dnes. "My jezdili jen po městě a do hospody," přidal se Miroslav Bláha. Na webových stránkách Deníku přineseme už v pátek reportáž z Františkova, kam bývalé spoluhráče pozval právě on. Jeho jmenovec Pavel Bláha to řekl za všechny jasně. "Kolo? Nikdy." Možná stokrát oba odpovídali, že jsou pouze jmenovci. Miroslav Bláha útočník, Pavel Bláha obránce. Ofenzivní bek se skvělou nahrávkou a výbornou střelou. Bláhů se v historii Motoru objevilo víc. Jan, Ondřej, Miroslav a Pavel. Pavlovi všichni odnepaměti říkají Polda. Za Motor zvládl 3 sezony, nastřílel 12 gólů. V klubu zůstal i po kariéře jako kustod. Kam poslal manželku, když ho chtěla vzít na cyklistický výlet? Podívejte se na video.