V Deníku jsme v minulých dnech přinesli informaci o tom, že hokejový mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný je zpátky v tréninku. "Nekomentoval bych to, jen jsem se sklouznul s klukama," odpověděl výborný útočník na přímý dotaz Deníku. Vylepšení bilance na vhazování by se Motoru hodilo. Ve statistikách na buly jsou na tom procentuálně nejlépe Chlubna s Doležalem (100%), důvod je ale jasný…byli na vhazování v sezoně jen jednou. Procenta, je-li zdravotně v pohodě, nabírá Vopelka, ale statistiky z loňské sezony se těm letošním neblíží.

Řešení mohlo být po ruce…Jenomže události nabraly rychlý a hlavně úplně jiný spád. Jiří Novotný se stal sportovním manažerem Motoru České Budějovice, při změnách ve strukturách klubu navíc získal velkou část pravomocí, které měl trenér.

V anketě Deníku si přesto většina fanoušků myslím, že právě teď by měl spolehlivý útočník pomoc Motoru na ledě:

"Sportovní manažer je zodpovědná pozice. Určitě ho nečeká lehká práce. Obzvlášť po letošní sezoně. Novotný se na to hodí, ale pomohl by na ledě."

"Pár let ještě mohl být na ledě, až pak mohl přejít na sportovního manažera."

"Je dobře, že je manažer. Na ledě by ale také mohl pomoct."

"Jirka Novotný je výborný hokejista. Ještě by měl hrát."