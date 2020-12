Kapitán hokejistů Madeta Motoru Pavel Pýcha byl nominován do národního týmu

Kapitán hokejistů Madeta Motoru Pavel Pýcha (24 let) se dočkal odměny za své výborné výkony v extralize a byl nominován do reprezentace. Čtyřiadvacetiletý obránce si tak zahraje příští týden na turnaji Channel One Cup v Moskvě, který český národní tým sehraje v sérii Euro Hockey Tour.

Kapitán Madeta Motoru Pavel Pýcha. | Foto: Deník/ Jan Škrle