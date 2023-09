"Určitě máme postupové myšlenky," přikyvuje Plášil. Start se povedl. První kolo: Děčín - Tábor 0:4. "Je to ale jen začátek dlouhé soutěže," říká obránce, který si v premiérovém utkání připsal jednu asistenci. Start z pohledu postupu nic neznamená, zápasy jdou v rychlém sledu dál, ve středu Tábor přivítal Cheb…¨My měli dobrou přípravu, ale na výsledky v ní nikdo moc neklade důraz. Náš trenér určitě ne," nepřímo Plášil zmínil zdravě ambiciózního kouče Tomáše Matušíka. "Určitě ale náš myšlenky postupové jsou a jsou silné," zopakoval táborský bek. Cestu za postupem umocňuje i pohled na táborskou soupisku. "Ve druhé lize určitě platí, že ten, kdo má zkušenosti s extraligou, nebo se Chance ligou, tak je to pro tým velký přínos," říká hráč, který je odchovancem Motoru České Budějovice.

Karel Plášil táhne Tábor za postupemZdroj: Deník/ archiv Prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V sezoně 2012/13 debutoval v dresu Budějovic v seniorském hokeji v nejvyšší soutěži, ale nadále nastupoval i za juniory. V roce 2013 odešel do nově vzniklého extraligového týmu Mountfield HK z Hradce Králové, kam se tehdy přesunulo celé českobudějovické mužstvo. Krátce po přesunu si s klubem zahrál na turnaji European Trophy v severní divizi, kde Hradec skončil v konfrontaci s týmy Luleå HF (Švédsko), EC Red Bull Salzburg (Rakousko), HC Škoda Plzeň, HC Kometa Brno, Kärpät Oulu (Finsko), Hamburg Freezers a Eisbären Berlín (oba Německo) na osmém nepostupovém místě. V listopadu 2016 zamířil Plášil na hostování do mužstva HC Olomouc, kde působil měsíc. V sezoně 2016/17 královéhradeckému týmu částečně pomohl v lize k historickému úspěchu - zisku bronzové medaile. 30. dubna 2017 mu v mužstvu vypršel kontrakt a stal se volným hráčem. V červnu 2017 odešel do slovenské nejvyšší soutěže, kde posílil celek HC Nové Zámky. Hrál Ve Vítkovicích, odkud se přesunul do Tábora. "Natrénováno máme dost, jde o to, abychom to prodali v sezoně."

Plášil by mohl být pro Tábor klíčovou postavou. Měří 190 cm, váží 187 kg. "My mám v týmu spoustu výborných hráčů," říká sympaticky. "Jakubové Suchánek a Matušík, který je ve druhé lize dlouho produktivní, Áda Zeman přišel z Jihlavy, to je produktivní hráč, osobností je tam hodně."

Podle Plášila budou ve skupině Západ II. ligy nebezpeční: Chomutov, Letňany…"Silné je Ústí, Příbram nerad bych na někoho zapomněl, kvalitních týmů tam je víc."

Podle Karla Plášila je druhá liga hokejová, soubojová, kvalitní. "Proti extralize to je samozřejmě pomalejší soutěž, největší rozdíl vidím v tom, že se tu neplní takové detaily, jako v extralize nebo v první lize, která je dost bruslařská. Ve druhé lize je zase pro diváky hezčí hokej, je tam víc chyb, ale pro diváky je to pohlednější a víc atraktivní."

Plášil se narodil 25.4. 1994 v Čejkovicích. Hokejově je teď v nejlepším věku. "Neláká ho návrat do extraligy? "Já už chtěl být s rodinou. Proto jsem šel domů. Jediný, kdo se nabídl, byl Tábor, který má nějaké ambice. Dávalo mi to smysl. V Budějovicích to nějakým způsobem nevyšlo, tak Tábor byl pro mě jedinou možností."