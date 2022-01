Shodou okolností se právě tam hrál hokejový zápas KHL mezi Omskem a Kazaní.

V hledišti tak přihlíželi zápasu ruské prestižní soutěže i fanoušci v dresech českobudějovického Motoru.

„Coca Cola aréna v Dubaji je moderní víceúčelová hala,“ říká Karel Pražák, který odborným pohledem doplňuje: „Je nádherná, ale není stavěná přímo pro hokej.“ Američtí projektanti mysleli na koncerty, basketbal… „Kapacita je sedmnáct tisíc diváků, tomu odpovídají parkovací plochy,“ všiml si hokejový expert. „Hala se mi líbila, i když se přímo nepočítalo, že se v ní bude hrát hokej.“

Karel Pražák vyrazil na hokej do Dubaje

Hlediště v Dubaji prakticky končí tam, kde začíná ledová plocha. „Po postavení hřiště posunuli diváky asi o tři metry,“ popisuje.

„Já seděl za střídačkou Kazaně, tam nebylo dobře vidět, protože jsme byli hodně nízko,“ doplnil.

KHL se snaží proniknout do mnoha koutů světa. Dubaj je jedním z nich. „Zápas se hrál v rámci ruského týdne,“ připomíná Pražák. Na hokejové utkání dorazil i Muhammad bin Rašíd Al Maktúm, šejch Muhammad, který je premiérem a viceprezidentem Spojených arabských emirátů a emírem Dubaje.

„Zápas byl pojatý jako veliká show. Bubeník, muzika, světelné efekty. Z hlediska pořadatelů byl důraz kladný právě na efekt.“

Přitom dva špičkové týmy KHL nepředvedly hokejově nic závratného. „Hokej se mi celkem líbil, ale jak se týmy snažily hrát ve vysokém tempu, tak poměrně často hokejisté ztráceli puky. Kazaň své soupeře z Omsku docela hladce přehrála."

Atmosféra byla exotická. Deset tisíc fanoušků dorazilo z mnoha koutů planety. „Byly tam dva tábory ruských příznivců, fandila i směs místních obyvatel, v hledišti byli Švédové a další cizinci. Všichni se přišli podívat spíš ze zvědavosti.“

A na sedadlech moderní Coca Cola arény byl i Karel Pražák s manželkou a jejich dvěma vnoučaty. Fotbalové MS se odehraje v Kataru. Mohlo by se hokejové MS uskutečnit právě v Dubaji?

„Podle mě by ho dokázali uspořádat, Dubaj je zaměřená na turistiku, šampionát by jim zase přivedl diváky. A dobudování zázemí? To by asi pro ně nebyl vůbec žádný problém.“ Podle Pražáka by MS v Dunaji mohlo být zajímavé, hala kapacitně odpovídá. „Pro hokej by to mohl být přínos.“

Vstupenky Pražákovi pomohla zajistit dcera, která v Dubaji žije.

„Téměř třicet let jsem se živil hokejem, vnuci jsou malí, chtěl jsem jim ukázat, co děda dělal,“ usmívá se Karel Pražák. „Vybavili jsme se motoráckými dresy,“ ukazuje fotografii. „Byl to můj dres se čtrnáctkou, s mým jménem, měl jsem ho já i oba vnuci, skutečně jsme v dubajské aréně působili trošku exkluzivně,“ směje se hokejový expert, který přímo na ledové ploše našel dokonce krajana. Šimona Hrubce.

Výsledek 3:1 pro Kazaň českého reprezentačního brankáře, který se narodil ve Vimperku, nepotěšil. V dresu Omsku odchytal celé utkání.