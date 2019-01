České Budějovice - Ohlédnutí za prvním semifinálovým duelem mezi David servisem a Krumlovem (2:12) pohledem trenéra hostů.

Kapitán Slavoje Miroslav Lukeš měl po pátečním debaklu důvod k zamyšlení. Jeho tým se z vysoké porážky poučil. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Českokrumlovští věřili, že sehrají v 1. semifinále důstojnější roli, a tak se trenéru Kamilu Šťastnému nehovořilo lehce. „Každý to viděl. Domácí nás přehráli od A do Z. Hodnotím to tak, že to byla ostuda. Nečekal jsem, že může být ještě horší zápas, než byl ten v základní části, ale stalo se," mračil se trenér, který v minulosti hrál i na Hluboké a působil třeba na střídačce David servisu.



„Dnes to byla katastrofa, nezvládli jsme to takticky, vůbec… Ukázalo se, že realita je úplně někde jinde," soptil. Pokud mu před odvetou v podzámčí zůstal alespoň nějaký optimismus, tak ho Kamil Šťastný nedával v Pouzar aréně najevo. „Určitě se dá hrát s každým, ale nepředpokládám, že s takovým materiálem, co mám tady," připomněl trenér, že kádr Slavoje nelze s David servisem kvalitativně srovnávat.



Na několik absencí v sestavě se nechtěl vymlouvat. "Chybí nám pár hráčů, tři z nich jsou klíčoví (Z. Uhlíř, Vondřich, Štěrba), ale abychom mohli konkurovat, tak bychom potřebovali hráčů minimálně pět. Nemáme je, a tak to dopadlo, jak to dopadlo," krčil rameny."



Před domácími fanoušky medvědi nechtěli ukončit sezonu debaklem. „Budeme se snažit prodloužit sezonu, anebo se s ní alespoň rozloučit důstojnějším způsobem, ale uvidíme… Samozřejmě uděláme všechno pro to, aby to dopadlo lépe," slíbil za Krumlovské jejich kouč a nastínil taktiku, s jakou by se dalo uspět: „Přehrát se asi nedají, ale můžete čekat na chyby, na přesilovky… Ale zatím jsme nebyli tuhle taktiku schopni dodržet, viz. první třetina," přiznal Štastný v Č. Budějovicích.



Medvědi vycenili zuby až doma a favorit po porážce 3:4 nečekaně musí vyjet na krajský led ještě jednou, aby potvrdil, že patří do finále! Rozhodující semifinále se hraje ve středu od 19.45 hodin v Pouzar aréně, ve Veselí se zase rozhodne o osudu série s Milevskem.