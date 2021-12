Poslední zápasy se vám příliš nepovedly a zlomili jste to až vydřeným vítězstvím nad Kladnem. Přišla vám přestávka vhod?

Každá přestávka je na houby. Nejsem jejich příznivcem. Mělo by se pořád hrát. Krásné je, když se hraje v jednomu kuse. Ale tak to mám nastavené já. Musíme se naučit využívat přestávek tak, abychom v nich byli s týmem co nejefektivnější. Já osobně jsem pauzy nikdy nemíval. Naposledy, když jsem byl tady v Budějovicích jako hráč. Nikdy jsem je ale neměl rád.

Kapitán vašeho týmu Milan Gulaš se blýskl na Channel One Cupu v Moskvě, kde sice český výběr propadl, ale on se stal nejproduktivnějším hráčem celého turnaje. Sledoval jste jeho výkony?

Samozřejmě jsem se díval. Nechci hodnotit vystoupení našeho týmu, ale Milan byl jeden z mála hráčů, který snesl přísnější měřítko. Spolu s Honzou Kovářem odvedli kus práce. Jejich vazba se mi líbila a hráli spolu velmi dobře. Jsem za to rád, protože Milan reprezentuje jak sebe, tak i náš klub a celý region. I když to týmu nevyšlo, tak byl produktivní a zadařilo se mu.

Gulaš si svým výkonem řekl o nominaci na olympiádu v Pekingu, což by ale pro vás znamenalo komplikaci, protože by vám poměrně dlouhé období jako klíčový hráč chyběl v klubu.

Zase to může být šance pro někoho jiného ukázat, co umí. Trenéři národního týmu si musí poskládat mužstvo, aby to dávalo smysl a mělo úspěch. Guli jim ukázal, čeho je schopen, a teď bude záležet na nich, jestli se jim bude hodit do sestavy.

Není z vašeho pohledu klubového trenéra nešťastné, že se v průběhu olympiády extraliga nepřeruší?

Počítalo se s tím, že na olympiádu pojedou hráči z NHL. Situace se ale vinou pandemie změnila, deset procent hráčů v NHL je nakaženo novou mutací viru a bude to komplikovanější. Odkládají se tam utkání a uvidíme, jak se zachová vedení soutěže. Definitivně má být rozhodnuto do desátého ledna. Podle toho se budou řešit další kroky.

Po přestávce jste kromě zraněného Matěje Tomana přivítali na tréninku kompletní mužstvo?

Ano. Chybí už jenom Matěj. To je rozhodně pozitivní. Je to výhoda přestávky, že se leccos zahojí a máme možnost dostat se do ideálního rozpoložení. Hlavně ze zdravotního hlediska.

Po přestávce vás čeká duel na ledě posledního Zlína. Bude to podobně jako před pauzou s Kladnem zápas, který je prostě třeba vyhrát?

Pro nás je teď bude důležité každé utkání. Jedeme na stadion týmu, který se snaží dostat ze situace, v jaké je. Zlín vždycky zdobila především bojovnost. Musíme se domácím vyrovnat v nasazení a bojovnosti, talentem a hokejovým uměním, které v kabině máme, pak musím v utkání udělat rozdíl. Na zápas chceme jet zdravě sebevědomí a dělat si svou práci.