Motor na Kladně výborně začal, deset minut soupeře přehrával a měl k dispozici dokonce přesilovku pět na tři. Jenže gól nedal, a pak už stačilo jenom dost problematické vyloučení gólmana Kváči za úmyslné posunutí branky, soupeř využil přesnou Melkovou střelou početní výhodu, a obraz hry se najednou zcela otočil.

Na ledě bylo rázem jen jedno mužstvo. Rytíři dominovali a pouze výborný Kváča v brance uchránil hosty od vyšší porážky. „Nezasloužili jsme si vyhrát. Nehráli jsme dobře a Kladno bylo ve všem lepší. Vyhrálo zaslouženě,“ uznal i trenér Motoru Václav Prospal.

Vysvětlení, proč jeho svěřenci podali tak zakřiknutý výkon, hledal jen velice těžko. „Nehráli jsme dobře a rád bych znal příčinu, proč tomu tak bylo. Věděli jsme, že Kladno bude nutně potřebovat bodovat. Výsledky, kterých dosáhlo v prvních dvou utkáních, neodpovídaly jejich průběhu. To jsme moc dobře věděli. První deset minut z naší strany nebylo vůbec špatných, měli jsme i přesilovku pět na tři. Jenže potom to bylo, jako když mávnete kouzelným proutkem. Nehráli jsme dobře,“ jen pokrčí rameny.

Kladenští měli před zápasem skutečně doslova nůž na krku. Po prvních dvou zápasech totiž neměli na kontě ani jediný bod a v tabulce svítilo dost hrozivé skóre 0:7. „Šli jsme do zápasu s tím, že už musíme bodovat, a pokud možno za tři body,“ přikývne i trenér Rytířů David Čermák.

Nejtěžší moment zápasu byl pro jeho tým právě v jeho samotném úvodu. „Hned na začátku jsme šli do tří, což nám situaci dost zkomplikovalo. Oslabení jsme ale odehráli velmi dobře, a jak už to tak bývá, pokud mužstvo ubrání přesilovku pět na tři, tak většinou vyhrává,“ hodnotil zápas. „Vytvořili jsme si v utkání dost šancí, ale dali jsme zase jenom dva góly. Bereme však tři body, což bylo to nejdůležitější,“ zdůrazní.

Na čele baráže jsou po prvních třech kolech až nečekaně suverénní Pardubice, které vytěžily maximální počet devíti bodů. „S oběma extraligovými týmy jsme prohráli, ale hlavně v Chomutově jsme prohráli nezaslouženě. Byli jsme lepší, ale nedali jsme ani gól, což je samozřejmě naše chyba. Herně jsme však měli navrch. S Pardubicemi jsme prohráli 0:5. Soupeř vyhrál zaslouženě, ale skóre asi nemělo být takhle vysoké. S Budějovicemi jsme se utkali v sezoně už čtyřikrát a dobře se známe. Vždycky to s nimi byly vyrovnané zápasy,“ okomentoval Čermák první čtvrtinu baráže z pohledu svého týmu.

Václav Prospal se do nějakého většího hodnocení průběhu prolínací soutěže pouštět nechtěl. „Starám se jenom o náš klub. Hrajeme proti třem soupeřům a pokud se chceme posunout dál, tak se musíme dostat na první dvě místa. Jsou odehrané jenom tři zápasy, ještě nás jich devět čeká. A musíme se sakra zlepšit, pokud se chceme někam posunout,“ očividně plně nestrávil špatný výkon svého týmu.