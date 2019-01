České Budějovice – V dalším z řady přípravných zápasů prohráli hokejisté HC Mountfield s Kladnem 1:2, přestože v polovině zápasu vedli 1:0.

V domácím dresu se objevila dvojice nových tváří: třiadvacetiletý obránce Peter Čintala a o rok mladší útočník Jakub Suja. „Oba přicházejí na zkoušku. Pokud se v kádru mužstva neuchytí, měli by přejít na testy do prvoligových celků Písku či Tábora,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Antonín Vansa.



Mountfield s juniorskou čtvrtou řadou a Hrubcem v brance začal lépe a v 11. min. se dostal do vedení. Jankovu střelu od modré v přesilovce brankář Falter jen vyrazil a střelecky disponovaný Gulaš s přehledem zavěsil.



Vyrovnáno bylo v polovině zápasu. Exjihočeský matador Bělohlav trefil horní tyčku Hrubcovy svatyně a Stieler pohotově dorazil puk do sítě. Okamžik slávy poté mohl prožít agilní junior Sedlák, jehož sólo ale zlikvidoval Falter. Podobně dopadl na druhé straně i Stieler.



V úvodu závěrečného dějství nejdříve nasměroval svůj bekhend do tyčky kladenské branky Martynek, ale skóre se měnilo na druhé straně. Po rychlé akci prostřelil Hrubce Harrison.



V závěru zápasu si mohl připsat svůj premiérový gól v dresu prvního týmu junior Klement, jemu se však Faltera propálit nepodařilo. Vyrovnání nepřinesl ani závěrečný tlak Jihočechů.



Branky a nahrávky: 11. Gulaš (Jank, Ptáček) – 31. Stieler (Bělohlav), 46. Harrison (Melka). Vyl. 4:6, využ. 1:0. Rozhodčí: Ondřej – Jindra, Jílek. 900 diváků. Mountfield: Hrubec – Snopek, Vydarený, Ptáček, Jank, Novák, Čintala, Klement – Šimánek, Mikeska, Kuchejda – Gulaš, Langhammer, Burian – Suja, Kašpařík, Martynek – Seidl, Sedlák, Švihálek. Trenéři Výborný a Kupka.