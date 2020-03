Jeho reprezentanti – tak jako mnozí další lidé po celém Česku – v posledních týdnech svou troškou v ústraní přispívají k boji společnosti s touto mimořádnou hrozbou. V rodinách hráčů i činovníků se šijí roušky pro veřejné instituce i spoluobčany, starším lidem a rodinám ve složité životní situaci zajišťují rozvoz obědů i vyřízení dalších potřebných záležitosti.

„Přijde mi to naprosto přirozené. Pokud může kdokoliv a čímkoliv pomoci v těžkých chvílích, tak by o tom neměl mluvit a prostě to udělat. Neplatí to jen o koronaviru, i když teď je samozřejmě situace pro všechny složitá,“ podotkl manažer klubu Miroslav Volena.

Na konci tohoto týdne zástupci táborských hokejových kohoutů přece jen sáhli k medializaci jedné své aktivity. Důvod? Chtějí totiž dostat na veřejnost poděkování těm, kteří v současnosti nesou přece jen větší riziko než jiní obyvatelé města. Před táborskou nemocnicí proto navštívili pracovníky odběrového místa pro pacienty s podezřením z nákazy koronavirem, a také třídícího centra, přes které musí projít všichni návštěvníci nemocnice. Zároveň jim předali i drobnou pozornost v podobě klubových hrnečků a sladkostí. „Tihle lidé jsou takříkajíc v první linii a zaslouží si naše velké díky za to, co pro ostatní dělají,“ poznamenal Miroslav Volena.