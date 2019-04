Nevyšlo to ani letos. Na šestý pokus. Důvod? Celkem prostý. Mužstvo v baráži za svými třemi protivníky výrazně zaostávalo. Především nedávalo góly. „Hokej se od pradávna hraje na góly. Když je nedáváš, nemůžeš uspět,“ dobře ví i hlavní trenér Václav Prospal. Ten se svými spolupracovníky odvedl bezpochyby velký kus práce. Hráči bojovali, produkovali atraktivní útočný hokej, v kabině nebyl žádný problém. Kondičně se svými soupeři drželi krok, ale hokejově v prolínací soutěži prostě nestačili. Jednu chybu ale Prospal také udělal. Vsadil na příliš úzký kádr, a jakmile tým postihla marodka, byl to problém. Přivést do prvoligového klubu kvalitní hráče extraligové úrovně je složité. Každý chce hrát co nejvyšší soutěž. V příštím roce se ale baráž poprvé po dlouhé době hrát nebude. Nejlepší tým z první ligy postoupí přímo bez konfrontace s extraligovými celky. A to je pro českobudějovický hokej šance, kterou by v žádném případě neměl promarnit. Podmínky pro to vytvořené bezpochyby má.