Jihočeši sice v přípravě poprvé zvítězili, ale jejich výkon zase až tak přesvědčivý nebyl. Především bezbranková první třetina s minimem šancí početnou diváckou kulisu (téměř tři tisíce fanoušků jsou na letní přátelský zápas úctyhodnou návštěvou) nadchnout nemohla. „Očekával jsem z naší strany daleko lepší start do zápasu,“ připustil i trenér Václav Prospal. „Celé utkání bylo takové unavené a malátné. Z našeho pohledu byla první třetina jednoznačně nejhorší,“ přikývne.

Od druhé třetiny šel výkon jeho týmu přece jen nahoru a nakonec zvítězil sice těsně, ale zaslouženě. „Trošku nahoru to od druhé třetiny šlo,“ souhlasí. „Dali jsme sice gól, ale nedokázali jsme si vytvořit takový tlak, jaký jsme uměli udělat v minulé sezoně. To mi chybělo. Na druhou stranu jsme dokázali vyhrát, i když jsme mohli zvítězit o víc než o jeden gól. K nějakému ideálnímu výkonu jsme ale měli velmi daleko. V prvních dvou přípravných zápasech, i když jsme je prohráli, jsme hráli daleko lépe,“ nebyl přes vítězství zrovna moc spokojený s výkonem svých svěřenců.

Poprvé v sezoně dokázal Motor skórovat z přesilové hry a tím také rozhodl o svém vítězství. Obě branky měly stejný scénář. V početní výhodě našel Václav Karabáček přesnou přihrávkou Martina Nováka a ten opět potvrdil, že góly dávat umí.

„Sice jsme dali dva góly z přesilovky, ale nezdálo se mi, že by naše přesilovka byla dobrá,“ brzdí Prospal přehnaný optimismus. „Třeba v předcházejícím utkání v Brně jsme sehráli početní výhodu daleko lépe. Měli jsme v ní mnohem lepší pohyb. Možná to bylo dáno i soupeřem. Pavlodar více napadal a byl agresivnější. Ale přišlo mi, že jsme si nebyli schopni přihrát. Kotouč skákal oběma týmům. To není výmluva. Měli jsme však málo střeleckých příležitostí,“ konstatuje.

Kazaši hráli dost tvrdě a také nečistě. Domácí celek si to nenechal líbit a třeba mladíček Martin Beránek se pustil srdnatě do bitky s obráncem Išmametěvem. „Do té doby to byl kromě gólu náš nejkrásnější moment v zápase,“ s úsměvem ocenil kouč Beránkovu odvahu. „Celkově byla atmosféra trošku ponurá. Lidi od nás určitě čekali víc. K ideálu to mělo opravdu daleko,“ je si vědom.

Stejně jako v Milevsku proti Plzni podal opět výborný výkon Jan Strmeň v brance. Inkasoval jediný gól, působil velice jistě a měl výrazný podíl na vítězství svého týmu. „ Honza odchytal dva ze tří zápasů a vypadal velice dobře. V tréninku maká, má za sebou vynikající letní přípravu a je pro něj jenom dobře, že ve dvou zápasech pustil jen tři góly,“ chválí Prospal svého gólmana.

V přípravě se nyní českobudějovický tým představí v pátek na ledě rakouského klubu Black Wings Linec. Hrát se bude od 19 hodin.

V příštím týdnu si Jihočeši zahrají dvakrát s německým druholigovým klubem Lausitzer Füchse. Ve středu 21. srpna doma v Budvar aréně (17.30) a v neděli 25. srpna na stadionu soupeře (16).

Na závěr přípravy se v Českých Budějovicích uskuteční od 27. do 29. srpna obnovený Motor Cup, kterého se kromě pořádajícího celku dále zúčastní Linec a účastník KHL Amur Chabarovsk.