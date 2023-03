Většina dětí už má s hokejem osobní zkušenost. Hodně návštěvníků krajského finále bylo "od hokeje".

Z Milevska i z Č. Budějovic. "Ať hrajete jakoukoli soutěž, máte motivaci vyhrát, tu jsme měli i my," vyprávěl už s pohárem nad hlavou Martin Hanzal. On táhne Samson, Samson táhne krajskou soutěž, ta přitahuje pozornost fanoušků. I dětí. Je celkem jedno, čemu se Hanzal věnuje, vždy se snaží být nejlepší. Za všechny jeden příklad. Dovede to nejen s hokejkou a pukem na ledě, ale odvahu má i za řídítky motocyklu. "Závody na fichtlech jsou pro nás veliká zábava," přikyvuje Hanzal, který je dokonce pořadatelem atraktivních závodů.