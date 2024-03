Ve finálové sérii hlubočtí Rytíři porazili hráče Milevska 3:1 na zápasy.

Hokejisté Milevska ve třetím finálovém duelu play off krajské ligy porazili Hlubokou nad Vltavou 7:4. V pátek ale kralovala v Pouzar centru Hluboká a stala se mistrem krajské ligy. Foto: HC Milevsko | Foto: Deník/Zdeněk Prager

V základní části krajské ligy nenašli hráči Milevska přemožitele. Suverénně si vedli Milevští i ve čtvrtfinále a v semifinále play off. Poprvé narazili až ve finále s Hlubokou.

Milevsko nezvládlo hned úvodní duel na domácím ledě, ve kterém podlehlo hlubockým Knights 7:9 a byla to vůbec první porážka v sezóně. Hluboká pak vyhrála i druhý zápas v českobudějovické Budvar aréně a měla mečbol. Ten ještě Milevsko ve své hale odvrátilo, v pátečním čtvrtém souboji v Pouzar aréně už ale Milevští na Hlubokou nestačili a sen o zisku krajského titulu se jim rozplynul, stejně jako vloni proti Samsonu České Budějovice.

Dalo by se říci, že Milevsko opět nestačilo na Hanzala a spol. Hokejista se zkušenostmi z NHL a v minulé sezóně tahoun Samsonu totiž před sezónou přestoupil k Rytířům a tentokrát dotáhl k triumfu v krajské lize právě Hlubokou. I v letošním ročníku ovládl Martin Hanzal s velkým náskokem kanadské bodování krajské ligy.

Pozoruhodné je, že ve čtyřech duelech finálové série mezi Milevskem a Hlubokou padlo neuvěřitelných čtyřicet gólů, což je deset branek na zápas. Hráči i fanoušci byli ve varu, ať už se finále hrálo na zimním stadionu v Milevsku, v Budvar aréně nebo na závěr v Hokejovém centru Pouzar.

Zvláštní náboj měla finálová série pro trenéra Hluboké Filipa Hejdu, jenž právě z Milevska pochází. „Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Milevsko hrálo celou sezónu parádně, ale taky bych rád poděkoval Vimperku, který se na play off perfektně připravil, měl ale smůlu, že ve čtvrtfinále narazil zrovna na nás. Další zápasy už jsme měli pod kontrolou s výjimkou toho předchozího v Milevsku, kdy byli domácí lepším týmem. Nechci vyzdvihovat žádné jednotlivce, za celou sezónu bych chtěl pochválit všech dvacet hráčů našeho kádru,“ zhodnotil letošní ročník Hejda.

Do kvalifikace o druhou ligu se ale Hluboká nepřihlásí. „Hráli jsme o krajský titul, na druhou ligu však Hluboká zatím nemá finance ani stadion. Nechtěli jsme porušit žádná svazová pravidla, ale když jsme se dozvěděli, že účast v baráži není povinná, náš klub jsme do ní nepřihlásili. Hráči si užili finále a vlastně celou sezónu. Nyní jsou šťastní ale také zbití a těžko bychom je motivovali do další akce,“ řekl Filip Hejda k případné účasti v baráži o druhou ligu.

4. finále: Hluboká Knights – HC Milevsko 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Branky: 25. Hanzal (Nedorost, K. Ťoupal), 36. Arnold (Moudrý, Michel), 46. Nedorost (Matys), 49. Hanzal (Nedorost), 57. Arnold (Michel) – 5. Řezáč (Janoch, Krcho). Rozhodčí: Jílek, Šperl – Diviš, Lang. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 248. Výsledek série: 3:1.

Hluboká: Dašek – Škopek, Dohnal, Robin Rákosník, Roman Rákosník ml., Formánek, K. Ťoupal, Žlůva – Schmidmayer, Miler, K. Vácha, Arnold, Moudrý, Michel, Matys, Hanzal, Nedorost. Trenéři: P. Bělohlav, Hejda.

Milevsko: Panec – Štekr, Řezáč, Kohout, Fencl, Hubáček – Janoch, Krcho, Masopust, Březina, Suchan, Vochozka, Chocholoušek, Januška, Blažek, Pouch. Trenéři: Ševčík, Prštický.