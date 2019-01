České Budějovice – Dlouho trpělivě čekal na svou větší šanci v HC Mountfield. Tu už ale hokejový útočník David Kuchejda (24 let) nedostane. Klub s ním totiž pro příští sezonu nepočítá.

David Kuchejda už v dresu Mountfieldu nastupovat nebude. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Rodák z Opavy spojil svou celou dosavadní kariéru s Českými Budějovicemi, kde působí už od dorosteneckého věku a výjimkou byly pouze dva roky strávené v zámořských juniorských soutěžích.



Poslední dvě sezony nastupoval ve čtvrtém útoku s Romanem Pšurným a Tomášem Mertlem. Jejich nátlakový hokej se líbil divákům a soupeřům vůbec nevoněl. Vypadalo to, že právě tato trojice převezme důležitější roli v týmu.



Nedávný radikální řez kádrem ale přežil z celé formace jen Mertl. Kromě Pšurného končí v Mountfieldu i Kuchejda, přestože klub v jeho případě nejprve uplatnil opci na další sezonu. Nakonec ale tým přesto opouští. „To jsem moc nechápal já, ani můj agent," kroutí Kuchejda hlavou.



Mountfield se vydal cestou zlevnění a omlazení kádru. „Proti tomu samozřejmě nic nemám. Ale nevím, jestli se zrovna na mě nějak výrazně ušetří," jen se hořce usměje.



Že v týmu nebude pokračovat, tušil už dopředu. „Nějaké zprávy jsem měl, i když to se mnou nikdo neřešil. Věděl jsem dopředu, že už v týmu působit nebudu. Definitivně jsem se to dozvěděl až z novin. Teprve potom mi volal asistent sportovního manažera Petr Sailer," konstatuje.



Uplatnění opce ze strany klubu v něm velké naděje na setrvání nevzbuzovalo. „Chápal jsem to tak, že klub uplatnil opci, abych neodešel jinam zadarmo," nabízí svůj názor.



Vynucený odchod z klubu však za křivdu nepovažuje. „Křivdu určitě necítím. Ale mrzí mě to. Poslední roky jsem tady čekal na větší šanci. Loni jsme měli slušný začátek sezony a bodově to také nedopadlo nejhůř. Pořád jsem tady byl brán jako mladý hráč, jehož šance přijde. A najednou jsem starý a drahý. Tohle mě mrzí," přiznává.



V současném letním období se připravuje v Českých Budějovicích sám. „Teď trénuji individuálně. Od klubu jsem žádný tréninkový plán nedostal. Sehnal jsem si ho sám. Připravuji se naplno a chci být na další sezonu co nejlépe nachystán," zdůrazní.



O své hokejové budoucnosti zatím jasno nemá. „Zatím nevím. Všechno je v jednání. Chtěl bych zůstat v extralize. Moc možností se ale zatím neobjevilo," přiznává. „Chtěl bych mít jasno co nejdříve. Sezona ale začíná až v září, takže ještě čas je," dodá.



Do jiného klubu by měl Kuchejda odejít zřejmě jen na hostování. „Mělo by to tak být. Bylo mi řečeno, že moje hráčská práva si chce klub ponechat," přikývne.



Asistent sportovního manažera Mountfieldu Petr Sailer potvrzuje, že s Kuchejdovými službami už v klubu nepočítají. „Hledáme pro něj klub, kam by odešel," praví. „V pětadvaceti letech už je na čtvrtou řadu skutečně příliš starý. Chceme omladit nejen čtvrtý útok, ale celý kádr. Po šesti letech tady už David Kuchejda potřebuje změnu. On to cítí stejně," tvrdí Sailer.



Na čtvrtou řadu už je Kuchejda starý, na významnější post v týmu se zase neprosadil. „Jeho výkonnost není taková, abychom se posunul do některého z prvních dvou útoků," je Sailer přesvědčen.



Na výběr hráčů do týmu má samozřejmě vedení klubu nezpochybnitelné právo, to je bez debat. Ale přesto se zdá, že důrazný útočník v prakticky ideálním hokejovém věku mohl dostat větší prostor, aby se popral o šanci stát se jedním z tahounů českobudějovického mužstva. Předpoklady pro to měl, což v minulých sezonách potvrzoval.