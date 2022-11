Led v Budvar aréně? Víc sněhu, nebylo to dobré, říká Marek Zadina

Opakuje se to. Vysoké venkovní teploty, před zápasem 17.11. téměř dvanáct stupňů Celsia, téměř vyprodáno - 6358. Do plné kapacity (6421) v Budvar aréně zbývalo prodat pouhých 63 vstupenek. I to jsou faktory, které moc nepomáhají slabší kvalitě ledu. Hráči si nestěžovali, ani domácí - ani hosté. Jen asistent trenéra Marek Zadina poznamenal: "Nebylo to dobré." A rozhodčí? Nic neříkali, padali.

Díra v ledu a odborníci v akci | Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Pardubičí hokejisté si do Budvar arény přijeli pro tři body. A také si je odvezli. Naprosto zaslouženě. Vystřelili si je prakticky hned v první třetině. V 9. a 19. minutě. V závěru úvodní dvacetiminutovky Radil posunul skóre na 2:0 a Motor už nenašel odpověď. Kosmetická úprava v závěru zápasu (2:4) na bodový zisk neměla vůbec žádný vliv. V utkání, a nebylo to v sezoně zdaleka poprvé, upadl rozhodčí. V minulém zápase dokonce spadli oba. Oba hlavní. Najednou seděli na té části těla, kde končí záda. Samozřejmě k velikému obveselení diváků. Stane se to. Nic výjimečného. Ale aby padali sudí v zápasech jako hrušky, to už zase úplně normální není. Pomíjivost času v hokeji aneb Zohornův Večer tříbodový Proč sudí speciálně v Budvar aréně ztrácejí stabilitu? Tisíckrát bez potíží zvládnutý bruslařský obrat na měkkém českobudějovickém ledě najednou s sebou nese rizika. Rizika pádu. A rozhodčí, kteří vnímají hru, nemají čas na to, aby si při jízdě pozadu vybírali čisté místo bez rýhy, se svalí jako pytel brambor. Nůž brusle se zařízne do měkkého sněhu a rozhodčí během vteřiny sedí na ledě místo toho, aby bruslařskými tempy spěchal tam, kde je puk a těžiště hry. "Problém tady byl už když tu byl nároďák," zmínil po extraligovém utkání asistent pardubického trenéra Marek Zadina. Připomněl pro Jihočechy nepříliš lichotivou díru v ledu, která zastavila reprezentační zápas Karjala cupu se Švédskem téměř na 50(!) minut. Utkání 20. kola extraligy Motor ČB - Pardubice žádná díra naštěstí běh zápasu nezastavila. Ale led nebyl dobrý ani tentokrát. "Hráči si nestěžovali," reagoval Zadina, ale přesto dodal svůj osobní pocit: "Kvalita asi byla horší, dělalo se tam víc sněhu. Podmínky byly pro oba týmy stejné, hráči se s tím vyrovnali dobře." To je pravda, obě družstva se s mizernou kvalitou ledu vyrovanala dobře, Pardubice, které vyhrály 4:2, ale o dost lépe.

