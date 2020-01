Jaký podle vás byl turnaj pro děti, který se hrál pod názvem Vánoční turnaj Jaroslava Pouzara 2019?

Velmi dobrý. Byl jsem tady v hale celé dva dny, viděl jsem všechny zápasy.

My společně sledujeme souboj o třetí místo, Slavia Praha hraje s Jindřichovým Hradcem, co říkáte úrovni 6. ročníku turnaje?

Hlavně mě těší složení finále, ve kterém jsou naši Lvi a Motor. Je to na konec turnaje budějovické derby.

Složení finálové dvojice vám udělalo radost?

Samozřejmě. Udělalo. Pořádám už šestý ročník a náš klub ještě nikdy tento turnaj nevyhrál. Hlavní je, aby děti dostaly medaile, jde o to, aby si kluci zahráli.

To je nejdůležitější myšlenka celého mládežnického turnaje, který pořádáte od roku 2014 v Hokejovém Centru Pouzar?

Přesně tak. Tady ještě přímo o nějaké tituly nejde, hlavní je, aby se děti sportem bavily, aby si vyzkoušely, co umí. Aby se hráči poměřili nejen s krajskými soupeři, ale i s těmi, kteří na turnaj jezdí.

Které týmy to jsou letos?

Třeba Litvínov, Slavia, Hradec Králové. A další. Ve dvou skupinách se sešlo osm týmů. Myslím, že každý hokejista si tady zahrál dost. I se soubojem o umístění mají za sebou čtyři zápasy ve dvou dnech, je to na velkém hřišti, na kterém tato kategorie teprve začíná. To je fajn. Všichni jsou spokojeni, mají z toho radost, nemusí mezi svátky doma ležet.

Viděl jste také vydařené individuální výkony?

Krásné. Opravdu byly krásné. Jeden hráč dal ještě před posledním zápasem třináct gólů! Někteří jsou na tom technicky výborně, třeba právě Slavia hraje hezky. Já mám rád, když si v této věkové kategorii hráči nahrávají.

Sobeckost podle vás do této kategorie nepatří?

Dost mi vadí, když to hodně tahají a nepřihrají. Je ale samozřejmě hodně důležitá i individuální technika, aby se ji v tomto věku naučili, jenže stejně důležitá pro tým je spolupráce. Právě to si na tomto turnaji mohou všichni vyzkoušet. A trenéři je k tomu mohou vést.

Když sledujete zápasy Lvů, jste fanoušek, nebo pozorujete výkony odborně?

Já sleduji zápasy spíš odborným pohledem. Třeba hned ten první. Lvi hráli se Slavií a po čtyřech minutách jsme prohrávali nula tři. První třetina skončila jedna čtyři. Kriticky jsem říkal, že si nepřihrají, právě že puk hráči hodně tahají.

Pak přestali?

Ve druhé třetině se všichni zlepšili, hráli opravdu hodně jako tým, nahrávali si, nakonec jsme vyhráli osm čtyři.

Od tohoto obratu se Lvi odrazili k dobrým výkonům?

Už ten zápas se Slavií byl velmi dobrý, musím je jen chválit, protože naši Lvi hrají kolektivní hokej.

Dáváte si do nového roku speciální předsevzetí?

V mém věku si už osobní ne. Zhubnout bych sice malinko potřeboval, ale jídlo a pivo mi chutná. Moje předsevzetí je, aby měli Lvi na činnost nějaké peníze. Je to dětský hokejový klub. Budu se snažit, aby Lvíčata mohla tady dál pokračovat. Je to plus i pro budějovický hokej.

Vnímáte konkurenci?

Je dobře, že tu jsou dva kluby, ze kterých by mohli vyrůst nějací hráči. Pro Motor, ke kterému na jihu všichni vzhlížíme, aby hrál extraligu. Zatím v týmu není moc hráčů, které bychom vychovali v Budějovicích. To mě trošku mrzí, a proto jsem také založil tento klub, aby bylo víc dětí, ze kterých by právě tady mohli vyrůst dobří hokejisté.

Finále:

HC Lvi 2009 Jaroslava Pouzara – HC Motor 4:5, Nejlepší obránce: Tobias Šimůnek( Motor).

Nejlepší střelec: Tomáš Albrecht HC Lvi 2009

Nejlepší brankář:

Jan Chábera (HC Slavia Praha)