Legendární hokejista Jiří Lála vzpomíná na svůj poslední zápas za Motor České Budějovice. Vnímá změny v hokejovém vybavení i technice střelby. Trénoval s oranžovými puky.

Bývalý výborný hokejista, legendární útočník Jiří Lála odehrál poslední zápas za Motor v play off přesně před 30 lety.

Shodou okolností v této sezoně jako poslední v předkole vypadla Olomouc. Vy jste poslední zápas za Motor České Budějovice odehrál proti Olomouci také v play off. Vzpomenete si na to?

Vzpomínám si. Už jsem byl v Německu a Karel Pražák tam za mnou přijel, protože jsme vypadli v play off, jestli bych si nechtěl ještě zahrát. A tady byl Vláďa Caldr, takže to bylo dobrý, akorát jsme pak vypadli. Dost nešťastně, si myslím. To mužstvo bylo dobrý.

Byla to sezona 1993/94, Motor nezvládl roli favorita a vypadl v 1. kole s HC Olomouc. Když se vrátíme ještě jednou k předkolu play off, je hodně zlomených hokejek. Jsou úplně jiné, než se kterými jste hrávali v osmdesátých letech?

Je to úplně něco jiného. Já měl jenom dřevěné hokejky, ale když už se moje kariéra blížila ke konci, tak jsem začal testovat od Koho takové černé. To byly ty první One Piece, takové ty z jednoho z jednoho kusu. To jsem tenkrát začal testovat. Od té doby se to pak všechno vyvinulo.

Byl jste známý po celém světě fantastickou střelou zápěstím. Mění se technika střely?

Věda se vyvíjí a samozřejmě ty hokejky jsou dneska úplně jiné. Já to moc neznám, na led nechodím, určitě ale ty hokejky jsou lepší, samozřejmě. Ale je to stejně jen to o tréninku a střílet, střílet, střílet a trénovat všechno.

Milan Nový, hokejový kanonýr, střílel třeba v Kladně s ocelovými puky, s těžkými puky. Vy jste žádnou takovou specialitu neměl?

Ocelové puky ne, ale byly tenkrát takové oranžové, byly trošku těžší. S těmi se trénovalo. To už je strašně dávno.

Byl třeba ve vaší kariéře největším parťákem v Motoru České Budějovice zmiňovaný Vladimír Caldr?

Určitě ano. Odehráli jsme krásnou a výbornou kariéru. Hlavně v Motoru jsme měli dobře nacvičené přesilovky.

V Jihlavě jste hodně času prožil s Kokrmentem?

To vzniklo spíš taky přes národní mužstvo, protože Jindra byl se mnou v reprezentaci. On byl zrovna už rok v Jihlavě, tak jsme se nějakým způsobem tak domluvili, že já jsem také šel do Dukly, abychom hráli spolu.

Jak vnímáte play off jako součást sezony?

Play off je prostě jiné, to si nebudeme nalhávat. Všechno, třeba i to předkolo, to se zapomene, začínáte od nuly. Musíte toho soupeře porazit.

Lídrem Motoru České Budějovice je Milan Gulaš (38 let). Kapitán, má vynikající střelu. Nahrává mu třeba v přesilovkách právě Lukáš Pech (40). Už jsou to čtyřicátníci. Čím to je, že tak dlouho dokážou být nejlepší?

Já hrál taky do čtyřiceti. Milan je výborný bruslař a hlavně má přehled na ledě. To si myslím, že je důležité, protože pak se nestanou taková ta zranění. Vidí situace předem. Neletí někam jako blázen k mantinelu, kde pak dostane třeba ránu a kolikrát to není příjemné. Má výbornou střelu, to dokazuje už léta.

Když se díváte na zápasy Motoru, nestane se, že si třeba řeknete, teď bych to vyřešil jinak, teď bych vystřelil…

To se samozřejmě stane. Když tam sedíme s Vláďou Caldrem a komentujeme to, tak říkám ježišmarjá, proč střílí? Ale na tom ledě je to tak rychlé, že se musí rozhodnout ve vteřině.

Blíží se mistrovství světa v Praze. Je to lákavá příležitost pro všechny hokejisty?

Já si myslím, že určitě. Doufám, že to organizátoři všechno dobře zvládnou, že to bude pro celé Česko velký svátek. Hokejový svátek.