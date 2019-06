Dorazili opravdu v hojném počtu. Nechyběly legendy (Modrý, Turek…), zúčastnili se také hráči Hluboké nad Vltavou. „Nerad bych na někoho zapomněl, děkuju všem, kteří dorazili, bylo to krásné prodloužené odpoledne,“ vzkazuje Bláha, který býval nejen ofenzivní oporou Motoru, ale zahrál si i v mládežnických reprezentačních výběrech. S československou dvacítkou si dokonce přivezl z MS v Leningradu v roce 1983 stříbro. Tehdy byli jeho spoluhráči Dominik Hašek, Vladimír Růžička, Petr Rosol, Petr Klíma nebo Roman Božek.

V Rapšachu se peklo prase a zpívalo se.

Až do rána. Kdo se staral o hudební doprovod? Kdo jiný než kytarista Miroslav Bláha. Pamětníci si jistě vzpomenou na jeho produkce v tehdejší českobudějovické restauraci Skleník na sídlišti Vltava, kde společně s brankářem Ladislavem Gulou nejednou po zápase zpívali písničku Motoráků o tom, jak to bylo: „Když za mlada mě do bruslí obuli, já neměl jsem čas ani chodit do školy, a když jsem pak za Motor hrál, život budoucí už se rýsoval. Motorááááci, Motorááááci…“ Do Rapšachu dorazil i současný generální manažer klubu ČEZ Motor České Budějovice Stanislav Bednařík, který dokonce veřejně do připraveného mikrofonu převyprávěl historiky, ve kterých na své bývalé spoluhráče prozradil některé polozapomenuté hříchy mládí. Informaci, kterou se Deníku nepodařilo z nezávislého zdroje ověřit, předal do redakce přímo Miroslav Bláha: „Eda Turek tančil.“ Snímek jeho slova potvrzuje