Domácí trenéři poslali do očekávaného duelu vítěznou sestavu ze středečního duelu v Chomutově s Kloučkem v brance. Mimo hru tak opět zůstali obránci Pavlin se Svachem a duo útočníků Endál – Christov. Hosté přijeli i se svou největší hvězdou Vladimírem Svačinou.

Ostravští hokejisté chtěli hned od začátku zápasu ukázat svou sílu. Hned v první minutě nastřelil nekrytý Kanko tyč Kloučkovy klece.

Jenže to bylo ze strany Poruby všechno. Pak začala pořádně utahovat šrouby parta ve slušivých žlutých dresech. Lídra tabulky zmáčkla a přišly i šance. Zaujaly především tvrdá střela Pavla a následná nebezpečná dorážka Venkrbce, a také Suchánkův pokus, který zlikvidoval lapačkou Foltán.

Holcova možnost po ideální nahrávce Lytvynova po gólu doslova volala, ale ani on gólmana Poruby neprostřelil. A neuspěl ani Beránek sám před Foltánem po chybě v hostující rozehrávce. Poměr střel na branku byl v první třetině 18:5 v domácí prospěch, ale skóre zůstávalo bezbrankové.

„Kluci vstoupili do utkání výborně. Hráli agresivně, dohrávali souboje. Vytvořili jsme si spoustu šancí a je jen škoda, že nám tam něco nespadlo. Poruba sice nastřelila tyčku, ale jinak nic neměla. Pokud budeme takhle pokračovat, tak je jen otázkou času, kdy dáme nějaké góly,“ zhodnotil první třetinu útočník ČEZ Motoru Vít Christov.

Mladý forvard měl pravdu. Ani po změně stran se totiž obraz hry nezměnil. Prospal boys soupeře válcovali a ve 28. min. se konečně také dočkali kýženého vedoucího gólu. Po přesné Holcově přihrávce našel skulinu mezi Foltánovými betony obránce Plášil.

Jenže v polovině zápasu bylo z ničeho nic vyrovnáno. Hosté dokonce ve vlastním oslabení ulétli do přečíslení a Kanko dokázal s maximální dávkou štěstí propasírovat kotouč za Kloučkova záda.

Motor se naštěstí oklepal velice rychle a brzy si vzal vedení zase zpátky. V přesilovce se prosadil po Pýchově střele a závaru před brankou Poruby Holec.

„Druhá třetina byla podobná té první, i když kluci už nebyli tak agresivní. Konečně jsme využili šanci a šli jsme do vedení. Poruba sice šťastně vyrovnala, ale sehráli jsme dobře přesilovku a znovu odskočili na 2:1. Naše vedení je zcela zasloužené,“ okomentoval druhé dějství Christov.

Zasloužené vedení to bylo stoprocentně a mohlo být i vyšší. V závěrečné třetině totiž Motor soupeře i nadále mačkal jako citrón. Hosté se dostávali pouze do ojedinělých, ale o to nebezpečnějších příležitostí, takže výsledek byl pořád na vážkách. A šest minut před koncem také hosté vyrovnali. Domácí přetáhli střídání, unavená pětice už nestíhala bránit a obránce Slavík zamířil přesně do horního růžku Kloučkovy klece.

A mohlo být ještě hůř. V samotném závěru hrála Poruba přesilovku a znovu Slavíka doslova vychytal Klouček.

V prodloužení mohl rozhodnout o výhře Motoru Prokeš, míchal s kotoučem jako o závod, ale Foltána bekhendem nepřekonal. O vítězi tak rozhodovaly až samostatné nájezdy. Z pětice domácích hráčů nebyl úspěšný nikdo, takže hostím stačil k vítězství jediný úspěšný pokus Káni…

Branky a nahrávky: 28. Plášil (Holec, Venkrbec), 34. Holec (Pýcha) – 30. Kanko (Káňa), 54. Slavík (Nejezchleb), rozh náj. Káňa. Vyloučení: 2:6, využití: 1:0, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Skopal, Kašák – Měkýš, Otáhal. Diváci: 6280.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov – Holec, Venkrbec, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Šimánek – Babka, Gilbert, Karabáček – J. Veselý, Prokeš, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Ze začátku jsme hráli dobře, ale z tlaku v první polovině zápasu jsme měli vytěžit daleko víc. Když už jsme překonali výborně chytajícího gólmana soupeře, tak jsme si nechali vyrovnat při vlastní přesilovce a úplně tak ztratili momentum prvního gólu. Dali jsme sice druhou branku, ale proti takovému soupeři je třeba přidat ještě další. Hokej je hra chyb. My jsme je udělali, proto jsme prohráli. Chybí nám hráč se zabijáckým instinktem. Hráči, kteří se považují za lídry týmu, by se měli chytit za nos. A co jsme schopni předvést v nájezdech, to občas žasnu. Ale asi je to moje chyba, že na ně dávám pořád stejné hráče."

Miloš Holaň (Poruba): "Čekali jsme velký tlak domácích, který se také dostavil. Budějovice nás přehrávaly a vytvářely si i tutové šance. Gólman Foltán má ale velkou fazonu a výrazně nás podržel. Věděli jsme, že v tomhle tempu se nedá vydržet celých šedesát minut. Ve druhé třetině šlo také tempo zápasu dolů. Neskládali jsme zbraně a ve třetí třetině jsme měli místy optickou převahu. Doufali jsme v bod, nakonec jsme mohli mít i tři. S výhrou jsme maximálně spokojeni."