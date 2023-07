Co je náplní práce manažer mládeže v Motoru? Co manažer dělá a nad čím přemýšlí? "Je to celková koncepce. Vize klubu. Cesta, kam bude mládež směřovat," vysvětluje dvojnásobný juniorský mistr světa z přelomu tisíciletí. "Celý kolos mládeže se týká všech týmů. Od juniorky až po přípravku." Nedorost začal tam, kde to hokejové prostředí vnímalo okamžitě. U trenérů. "Mám mládež na starosti od obsazení trenérů, řekli jsme si, jak mladé hráč budeme chtít vychovávat. Všechno se děje směrem k áčku."

Provázanost mezi mládeží a extraligovým A týmem by měla být vidět přímo na ledě. Přímo v zápasech. Přímo ve stylu hry, kterým se budou družstva Motoru v soutěžích prezentovat. "Netýká se to úplně těch nejmenších," upozorňuje Nedorost. Jedním dechem ale dodává: "V nejmladších je to pořád ještě zábava bez velkého tlaku na výsledky. Dbáme na to, aby se hráči vzdělávali po hokejové i po charakterové stránce." Jiné to už bude mezi hokejisty dorosteneckého věku: "Týká se toho juniorská, dorostenecká kategorie a já bych do toho zapojil i samostatnou devátou třídu. Po loňském roce se stala extraligovou. Tyto kategorie chceme propojit, směřujeme je k áčku. S Jirkou Novotným jsme dali dohromady mítink s trenéry áčka. Určující je, co chce hrát A tým, my se tomu musíme zlehka přizpůsobit. Pokud hráči dostanou šanci, musí už vědět, co se hraje v A mužstvu, aby je to tam pak trenéři nemuseli učit, protože to se neudělá lusknutím prstu a za týden to ti hráči vědí. Už v juniorském a dorosteneckém věku do nich musíme dostat to, že klub jde nějakým směrem. Tento úkol chceme plnit stoprocentně."

V kompetenci manažera mládeže je koordinace školní výuky hráčů. Na jihu Čech funguje už historické propojení mezi ZŠ v Grünwaldově ulici a hokejovým klubem. Ředitelem školy je bývalý kapitán československé hokejové reprezentace, medailista z OH a z MS Vladimír Caldr. Nedorost na toto téma říká: "Vzdělání a sport jsou spojené nádoby. Je to hodně důležitá věc," říká manažer mládeže: "Pana Caldra jsme zapojil i do trenérského týmu. Chtěl bych, aby vzájemná spolupráce fungovala, hodně si na tom zakládám. Pan Caldr je rád, že jsme ho do trenérského týmu u dorostu zařadili." Kdo tedy bude tvořit trenérský realizačním tým u dorostu Motoru? "Budou tam ve třech. Společně se Zdeňkem Kutlákem a Davidem Vrbatou. To je podle mě pro extraligový dorost velice silná trojice. Jsme ve velmi úzkém spojení i s pedagogem a bývalým manažerem panem Liškou, ten mi bude pomáhat s těmi nejmenšími. To jsou lidi, o které se můžu opřít. To je právě směrem ke škole obrovsky důležité, v tomto směru já úplně kovaný nejsem, spíš se věnuju sportovní stránce, proto jsem rád, že mi právě tyto osobnosti pomůžou. Jsem rád, že takové lidi mám po svém boku."

Bývalo zvykem, že talentovaní hráči z kraje automaticky mířili do Motoru. Václav Nedorost se nechce ohlížet za tím, co bylo." Nebudu chválit, ale ani kritizovat ty, co dělali tuto práci přede mnou. Já chci jihočeskou komunitu zase pospojovat. Abych ji dal zase dohromady. Aby se to vrátilo, tam kde to fungovalo. V posledních letech kluci odcházeli do jiných klubů, vybírali si jinou cestu, jiné akademie. Pro mě je jedním asi z největších úkolů, abych všechny pospojoval, vytvořil program, nabídl pomoc. Prostě musíme začít daleko víc spolupracovat, aby kluci k nám chodili automaticky. Aby to nebylo o přemlouvání, o přemýšlení, jak je sem vůbec dostat. Kontakt musíme navázat už v žákovských kategoriích. Věřím tomu, až kluci uvidí, že se tady pracuje na sto procent, že to má nějaký význam, smysl a vizi, že můžeme vychovat hráče pro áčko, tak budou přicházet i sami."