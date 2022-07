Odpočinul jste si doma v zámoří od hokeje? Trenéři to mají tak, že si odpočinou tím, když nejsou v tom každodenním stresu. Ale stejně pořád hokej studujete a snažíte se zlepšovat. Díval jsem se na finále našeho extraligového play off, sledoval jsem mistrovství světa i Stanley Cup. Berete si z toho to nejlepší a snažíte se novými poznatky zlepšit i náš produkt, až se zase dostaneme zpátky na led.

Jaký máte s Motorem nejbližší tréninkový plán?

Kromě Stuarta Percyho, jenž přiletí na konci července, jsme se v pondělí sešli celý tým. V prvním týdnu nás čeká testování. Kluci absolvují VO2 max a wingate test. Celý tento týden ještě budeme trénovat na suchu, aby se hráči zapracovali.

Od příštího týdne už půjdete na led?

Ano. První týden to budou stejně jako loni kapitánské tréninky. Povedou je kapitáni, protože je to také jejich tým. Od prvního srpna začneme normálně trénovat a pilovat systém. Dávat hráče do těch správných míst, abychom věděli, čeho jsou schopni, a připravit je na sezonu.

Do přípravy naskočili všichni hokejisté aktuálního kádru, nebo někoho přibrzdily zdravotní problémy?

Máme pár potlučených hráčů ještě z minulé sezony, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Ale nikdo není v takovém stavu, aby nemohl vůbec začít trénovat. I to je však součást hokeje. Každý se s tím musí naučit pracovat a vědět, jak se připravit na další sezonu.

Jste spokojený se složením týmu, se kterým zahajujete finální část přípravy?

Nikdy nemůžete být spokojený. Pořád se musíte snažit zlepšovat, jak už jsem říkal. Studujete případné posily, ale i naše hráče, a pořád se je snažíte posouvat dál. A nejen hráče, ale celý náš produkt a systém. Reprezentujeme náš klub, ale také celý Jihočeský kraj. Nastavili jsme si laťku a chceme ji posunovat zase dál.

Do přípravy jdete s relativně dost širokým kádrem. Kdy ho budete zužovat?

Máme tady pár hráčů na zkoušku a uvidíme, jak si povedou. Dáme jim prostor, aby ukázali, co v nich je. Buď do budoucna, nebo že by nám už letos pomohli posunout naši organizaci dál. Je to byznys a změny k němu patří. Hráči se zlepšují a posouvají dál, starší kluky nahrazují mladší ambicióznější. Je to koloběh. A je na trenérech a hráčích, kteří jsou jeho součástí, aby vybudovali co nejsilnější tým.

Hovoří se o tom, že sháníte ještě především útočníka do jedné z prvních dvou formací. Poohlížíte se stále po rozdílovém forvardovi?

Sháníme. Bylo ve hře hodně jmen, ale zatím žádné z nich nevyšlo. Mužstvo je živý organismus a každý den se situace mění. Pořád pracujeme s vedením klubu na posílení kádru. Sledujeme, co se děje. Je třeba umět reagovat a podepsat ty správné hráče, aby z naší hry měli fanoušci radost a těšili se na každé utkání.

Máte naplánovaných osm přípravných zápasů, což je o jeden méně než loni. Je to optimální počet?

Nemáme v přípravě až tolik utkání, ale takhle jsme si to prostě nachystali. Jsme rádi hlavně za konfrontaci se zahraničními soupeři, jako je třeba Salcburk, protože hrají trošku jiným systémem, než je k vidění v naší extralize. Pro hráče je přínos potkat se zase s něčím novým.

Čekají vás také dva duely s prvoligovými protivníky Třebíčí a Jihlavou.

I takové duely nás mohou obohatit. Je třeba umět přetlačit papírově slabšího soupeře z nižší soutěže hokejovostí a silou. Každý přípravný zápas má něco do sebe a posune nás zase dál.

Plán přípravných zápasů je definitivní, nebo ještě hledáte nějaké soupeře?

Uvidíme, nechci předbíhat. Zatím to máme takhle. Ještě se finalizuje čtvrtý účastník zářijového turnaje v rakouském Grazu. Podle toho také zareagujeme.

Z Ameriky jste tentokrát přiletěl s celou rodinou. Jak dlouho tady vaši nejbližší zůstanou?

Je příjemné, že tady mám rodinu s sebou. Manželka tady se mnou bude celý rok. Všechny tři děti přijely na léto. Je strašně fajn tady s nimi být.

Z osobního hlediska to pro vás bude určitě příjemnější sezona než ta minulá?

To určitě. Bylo smutné, když jsem tady byl sám. Hlavně léto teď bude fajn, když tady budeme všichni. A manželka tady bude celý rok. Z toho mám radost.