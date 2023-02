Víte, jak se to říkává. Koho chleba jíš… Hokejový útočník Luboš Rob, který se narodil v roce 1970 , teď pracuje pro Vsetín. "Hrál jsem tam, teď pro Vsetín pracuju, člověk by měl mít identitu s klubem, ve kterém pracuje."

Fanoušci Motoru si to nechtějí za žádnou cenu připustit, ale docela klidně se může stát, že Vsetín a České Budějovice na sebe narazí v baráži o extraligu. "Ve Vsetíně jsou postupové choutky," přikyvuje Luboš Rob. "Neříkám že už to musí být letos, vždyť fanoušci Motoru nejlíp vědí, jak to může dlouho trvat. Ale ano, je to tak, Vsetín chce do nejvyšší soutěže."

Luboš Rob odehrál v dresu Motoru 17 sezon, ve kterých nastřílel 230 gólů. Tušíte, který gól mu nejvíc utkvěl v paměti?

Podívejte se na video.

Luboš Rob začal s hokejem až v osmi letech. "Táta moc nechtěl, abych hrál, na zimák mě přivedla maminka," překvapil vzpomínkou. Jeho tatínek totiž také hrával za Motor… V dresu A týmu v Č. Budějovicích poprvé nastoupil v sezóně 1987/1988. Kamarádi z hokeje mu říkají Kondore. To je přezdívka, na kterou slyší víc než na křestní jméno.

Zahrál si ve Vsetíně, kde pracuje dnes, v závěru základní části ročníku 2006/07 ale přestoupil do pražské Sparty. Luboš Rob ve 36 letech vybojoval s pražským týmem dokonce i mistrovský titul.

Celkem odehrál Rob v českobudějovickém dresu 17 sezon, v 733 zápasech nastřílel (nejen v extralize) 260 branek. V osobních statistikách má i 10 startů v reprezentačním dresu, ve kterém zaznamenal 3 góly.