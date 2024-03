Z Třince se vrátili se dvěma porážkami a bez jediného vstřeleného gólu. Hokejisté Banes Motoru prohrávají ve čtvrtfinále extraligového play off s Oceláři 0:2 na zápasy, ale doma může být všechno jinak, což si přeje i zkušený útočník Lukáš Pech (40 let). Ve s největší pravděpodobností vyprodané Budvar aréně se bude hrát ve čtvrtek (17) a v pátek (17:30).

Lukáš Pech si na rozbruslení v Třinci piloval nájezdy proti Janu Strmeňovi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Přestože byl výsledek stejný 2:0 pro soupeře, byl druhý zápas v Třinci z vaší strany povedenější než ten první. Souhlasíte?

Myslím si, že určitě. Vytvořili jsme si docela dost šancí, jenže jsme je nevyužili. Nejsme produktivní a hlavně nemáme dorážky. Sami jsme udělali dvě chyby a soupeř je potrestal. První utkání se nám nepovedlo.

Při těch zmíněných dorážkách vám chybí větší důraz, nebo vás k nim obrana Třince prostě nepustí?

Oboje. Musíme se víc cpát do branky. Často jsme tam o krok později a obránci to stačí hodit do rohu.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Ve druhém utkání neměl Třinec tolik čistých gólových šancí, ale dal oba góly právě z dorážek.

Udělali jsme chyby. Tak to prostě je. Bohužel. Ale musím znovu říct, že i když jsme prohráli, tak jsme odehráli velmi dobré utkání.

Ať tak, či onak, opět jste se ani napodruhé gólově nedokázali ani jednou prosadit.

To je pravda. V koncovce jsme hodně nervózní. Chybí nám větší klid. V neděli jsme neodehráli dobré utkání, což se na nás trochu podepsalo. Místo, abychom si puky v klidu zpracovali, tak nám to občas uskočí a následné střely už pak nemají tu kvalitu. Ale jak říkám, šance jsme měli. Věřím, že když dáme gól, tak můžeme být úspěšní.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Už je to i trochu frustrující čekat dva zápasy na gól?

Bývají i horší série. Takhle to prostě je. Hraje se na vítězná utkání. Dvakrát jsme prohráli a teď budeme hrát doma. Věřím, že zvládneme hned první utkání, a pak se maže, že jsme nedali žádný gól. Když prohrajete, tak je pak už jedno, jestli dáte, nebo nedáte gól.

Bude pro sérii klíčový třetí zápas v Budvar aréně?

Každý zápas je klíčový. Je to takové klišé, ale důležité je každé utkání. Uvidíme. Odpočineme si a doma na ně vlítneme.