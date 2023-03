Malý postavou, ale neskutečně velký výkonem. Lukáš Pech je v devětatřiceti letech lídrem hokejistů Motoru. Po celou uplynulou sezonu atakoval absolutní špičku bodování Tipsport extraligy a nakonec se stal nejlepším nahrávačem základní části soutěže. Hlavně však neutuchající bojovností a herními dovednostmi strhává k maximálnímu nasazení své v drtivé většině výrazně mladší spoluhráče. Výborná zpráva je, že tenhle borec bude v Českých Budějovicích pokračovat i v následujících dvou sezonách. Podepsal totiž nový dvouletý kontrakt.

Jak to děláte, abyste byl v devětatřiceti letech v takové kondici, že stále patříte k nejlepším hráčům extraligy?

Základ byl hodně trénovat v mládí. Když jsem přišel do Karlových Varů, tak jsme trénovali dvakrát denně a bylo to skutečně na morál. Bylo to obrovsky náročné, také mě to však posunulo. Fyzicky, ale i psychicky. Stal jsem se odolnějším. Co jsme zažívali za trenérů Rulíka, Sýkory nebo Hořavy, to byly hrozné galeje. Ale nemohli jste nic vypustit, protože by nás hned vyhodili. Byli jsme v týmu jenom dva mladí, zbytek byli kluci kolem pětadvaceti let. Všichni makali opravdu naplno a sáhli jsme si skutečně na dno. To byl základ, ale trénuji naplno doteď. Každý trénink jedu naplno. Zažil jsem, že když jsem si trochu ulevil v tréninku, tak už mi to pak v zápase tolik nešlo. Jakmile trénujete na sto procent, tak se to pak odrazí i v zápase.

Pracujete na sobě i mimo běžné tréninky?

Přes léto chodím běhat, v sezoně jsem zase často v posilovně. Tréninky mi připravuje kondiční kouč Tomáš Cibulka. Posílá mi plán cvičení, abych se udržoval. Zacvičit si chodím do posilovny po každém domácím utkání. Mimo sezonu je to klasická letní příprava. Když jdu se synem na jeho fotbalový trénink, tak si vezmu vestu na vypocení a běhám tam po dráze třeba hodinu v kuse. Sám jsem fotbal také hrával, na Spartě jsme měli dvakrát v týdnu zápasy proti vesnicím kolem Prahy. To je na kondici výborné, devadesát minut v tempu. Fotbal je na fyzičku super.

Dbáte také na vhodné stravování?

Měl jsem období, kdy jsem byl trochu silnější, tak jsem začal držet bezsacharidovou keto dietu. To bylo něco hrozného. Zhubl jsem asi sedm kilo a byl jsem po ní jako mumie. Teď se jakž takž držím. Není to žádná dieta, ale hlídám se. Občas ujedu, že si dám čokoládu nebo brambůrky, snažím se to však dodržovat. Před zápasem se vyhýbám přílohám a jím jenom maso se zeleninou. Když na sobě cítím, že jsem trochu těžší, tak nasadím nějakou rychlou dietu, abych to hned shodil. A pak jím jen maso a zeleninu, abych zase nepřibral.

Dáte si občas pivo?

Pivo nepiju. Nechutná mi. V létě při velkém horku si ho spíše v nouzi dám, ale maximálně jedno. Víc bych jich nevypil. Nejsem pivař, raději mám víno.

Kouřil jste někdy?

Zkoušel jsem, ale nechutnalo mi to.

Máte pořád motivaci, baví vás stále hokej?

Baví. Loni mě to bavilo víc, letos to bylo náročnější (úsměv). Hlavně po psychické stránce, protože očekávání jsou velká. Když se nedaří, tak jsme většinou na paškále my dva s Milanem Gulašem. Není nic příjemného to poslouchat, ale tak to je. Takhle jsou role rozdané, musíme se s tím porvat a ukázat týmu cestu. V každém zápase se snažit odevzdat pro mužstvo to nejlepší a udělat body.

Měl jste také někdy období, kdy jste chtěl s hokejem úplně praštit?

V létě jsem šel za vedením klubu, že bych skončil. Manželka byla nemocná, léčila se a navrhl jsem jí, že bych přestal hrát, zůstal doma a staral bych se o děti. Ona mě podpořila, abych to ještě zkusil, když mě hokej pořád baví, a uvidíme, jak to bude. Zatím je to na dobré cestě a snad to tak půjde i dál. Hokej mě baví a naplňuje. Jsou lepší dny, jsou i ty horší, ale tak to ve sportu je. Když se vyhrává, tak je všechno legrace a zalité sluncem. Ale jakmile se nedaří, tak je to na pytel a celý tým se v tom plácáte. To pak moc dobré není.

Jak dlouho ještě chcete hrát hokej?

Uvidím. Pro příští rok se skládá v Motoru zajímavý tým, podepsal jsem v klubu novou dvouletou smlouvu a rád bych ji dodržel. Hokej mě pořád baví. Je to koníček, kterému se mohu věnovat naplno. I moje děti dorostly do věku, že si hrají už i na mě (smích). Vždycky si hrály na někoho jiného, třeba na Ovečkina, a táta nic, ten byl někde v pozadí (smích). Teď když slyšíte v chodbě, jak řvou moje jméno, tak to je příjemné. Už se také těší na zápasy, že mě mohou vidět hrát. To je fajn.

Už jste přemýšlel, co bude po hokejové kariéře?

Vůbec nevím. Asi by mě bavila trenéřina.

Chtěl byste tedy zůstat nějakou formou u hokeje?

Ano. Ale uvidíme, jestli se něco naskytne. Zatím tomu nechávám volný průběh. Máme také malé děti a chceme se jim věnovat. Mít volné víkendy, což by s hokejem moc dohromady nešlo. Mám trenérskou licenci C, ale bylo by třeba si udělat béčko a více se vzdělávat. Také by o mě musel být zájem.

Varianta rozhodčí, jako se stal váš vrstevník Lukáš Květoň, ta vás vůbec neláká?

To ne. Kdybych pískal, tak bych byl lepší rozhodčí než oni všichni dohromady (smích). Přijde mi, že sudí podávají hrozně nevyrovnané výkony. Před sezonou dorazí na seminář, jaká jsou nová pravidla a co se bude pískat. V praxi to tak ale není, což mi přijde zarážející. Jeden něco pískne, druhý ne. Je to hrozně alibistické. Dříve byl jenom jeden hlavní rozhodčí a přišlo mi, že to z jejich strany mělo větší kvalitu, než když jsou dva. Jeden přehazuje zodpovědnost na druhého, co kdo měl vidět. Není to úplně dobré.

Coby zástupce kapitána se poměrně častou pouštíte s rozhodčími do diskuzí. Berete je jako rovnocenné partnery, kteří také mohou udělat chybu?

Samozřejmě vím, že to mají těžké. Nikdy jsem to nedělal a nechtěl bych to dělat. Jsou pod obrovským tlakem. Když mají nějaké měřítko, kterého se drží, tak s tím nemám problém. Ale jakmile jednou písknou, podruhé ne, a takhle pořád dokola, tak mi to přijde divné. Pokud udělám chybu já, tak se jim omluvím. Občas na ně bývám nepříjemný, ale nikdy jim sprostě nenadávám.

Když jsme u toho nadávání, na venkovních zápasech býváte terčem urážek ze strany fanoušků právě vy. Vnímáte to na ledě v zápalu boje?

Bývám neoblíbený. V Brně, v Litvínově. Takových stadionů je po extralize víc, kde mi nadávají (úsměv). Ale tak to je a za ty roky už to nevnímám. Jenom se tomu usměji, což fanoušky domácích celků ještě více naštve.

Občas je i vyhecujete, jako když jste naposledy v Litvínově po proměněném nájezdu domácímu kotli mával a posílal mu polibky.

To byla sranda, jak tam na mě řvali. Jenom škoda, že jsme nakonec nevyhráli.

Jaké je podle vás publikum tady v Budějovicích? Nebývá v Budvar aréně až příliš komorní prostředí?

To je hodně dané akustikou haly. Loni v play off to při domácích zápasech bylo nádherné. V některých utkáních základní části lidi nejsou tak slyšet a je to jiné. I když je v hledišti pět a půl tisíce nebo šest tisíc lidí. Na jiných starších stadionech udělá pět tisíc diváků pořádný kravál. Třeba v Olomouci. Akustika stadionu dělá hrozně moc. Tady byli loni fanoušci výborní, protože jsme vyhrávali. Chápu to. Když se daří, tak je všechno zalité sluncem a ze všech stran se valí chvála. Když se nevede, tak nám to i lidi dají sežrat. Je to samozřejmě nepříjemné, ale jsme profesionálové a musíme si s tím umět poradit. I když to mrzí. Nikdo neprohrává schválně. Do každého utkání jdeme naplno. Jenže lidi chtějí za peníze, které dají za lístek, abychom hráli hezký hokej a ještě vyhrávali. Realita je však občas bohužel jiná.

Sice s hokejem ještě nekončíte, ale přece jen se vaše kariéra pomalu blíží ke svému závěru. Máte extraligové zlato z Karlových Varů, k tomu ještě stříbro ze západočeského lázeňského města, stříbro a dva bronzy se Spartou a loňský bronz s Motorem. Nedalo se však vytřískat s hokejem na vaší úrovni přece jen víc?

Asi ano, ale těžko teď říkat, co bylo a mělo být. Měl jsem nějaké nabídky ze zahraničí, ale nijak jsem to neřešil, protože jsem chtěl být tady v Čechách. Úspěchů třeba mohlo být více, jenže ono není jednoduché něco vyhrát. Ve Varech jsme byli dvakrát ve finále. Jednou z toho bylo zlato, jednou stříbro. Na Spartě to bylo stříbro a dva bronzy. Tam ale hrajete play off každé utkání základní části, protože každý se na vás chce vytáhnout a jde se úplně na krev. Aby se udělal úspěch, tak se musí všechno sejít. Musíte mít formu, zachytat gólman a být zdraví. A k tomu je třeba také pořádný kus štěstí.

V kolonce reprezentačních startů máte číslo sedmnáct, přitom dlouhé roky patříte k nejlepším extraligovým útočníkům. Nemrzí vás, že jich nebylo víc?

Za mé éry hráli Jágr, Ručinský a řada dalších světových hokejistů. Bylo strašně těžké se do nároďáku prosadit. Ale to asi není otázka úplně na mě.

Kterého okamžiku své kariéry si ceníte nejvíce? Je to zlato s Karlovými Vary?

Určitě. To bylo úplně top. Užívat si takový úspěch s kabinou a celým městem, to bylo úžasné. Navíc jsem dal vítězný gól. To byla naprostá paráda. Ve Varech se předtím nikdy pořádně nepostoupilo do play off. Až v roce 2008 se nám povedlo dojít až do finále. Hráli jsme dobře do obrany a výborně nám chytal gólman. Nikdo od nás nic nečekal a šli jsme si to užít. Ze všeho jsme měli legraci a vyšlo to, že jsme do šli až do finále, ve kterém jsme prohráli v sedmém zápase se Slavií.

O rok později jste si finále se Slavií zopakovali s tím rozdílem, že jste slavili historický titul.

K týmu přišel jako trenér pan Paleček. Skvělý chlap, který mužstvo úžasně stmelil. Je to mistr světa z roku 1972, který hokeji rozuměl, především je to však výborný člověk. Dal nás dohromady a nakonec to vyšlo až do finále, ve kterém jsme Slavii porážku oplatili. Navíc jsme titul slavili doma. Po první třetině šestého finále jsme prohrávali 0:3 a trenér přišel do kabiny, proč máme hlavy dole, že jsou do konce ještě dvě třetiny. Úplně nás dostal z nějakého stresu a deprese. Začali jsme si věřit, zápas jsme otočili a slavili titul. To bylo nádherné.

Osm let jste strávil v Praze na Spartě, ale tam jste na extraligové zlato nikdy nedosáhli…

Na Spartě jsem byl osm let a byly to skvělé roky. Jenom mě skutečně mrzí, že jsme tam nevyhráli titul. Hned první rok po mém příchodu tam bylo velice silné mužstvo, měli jsme výborně našlápnuto, ale prohráli jsme v semifinále s Kometou na sedm zápasů. To byla opravdu řežba na krev. Kometě pak také chyběly síly a ve finále prohrála 1:4 se Zlínem. Bylo to předčasné finále, ale bohužel jsme ho neurvali. Jinak nemohu na Spartu říct nic špatného. Je to klub na výborné profesionální úrovni, který vám otevře oči.