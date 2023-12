Málokdy se stane, že není na svém místě. Lumír Mraček patří k zápasům v Budvar aréně stejně, jako Motor patří do extraligy. Naposledy sledoval zápas s Kladnem, který České Budějovice vyhrály 6:3.

Lékař na hokejovém stadionu. Lumír Mraček | Video: Deník/ Kamil Jáša

Lumír Mraček je lékař, který má při hokejový zápasech několik úkolů. V sanitce s sebou přivážejí členové lékařského týmu všechno , co by se mohlo hodit. "Dlahy, veškerý materiál, resuscitační kufr," ukazuje. "A defibrilátor. To je dneska, zejména po událostech, které se odehrály v Anglii a v Americe, kde došlo k těžkému poškození zdraví a nakonec i ke smrti pacienta, nutnost a důležitá součást naší výbavy."

Mraček sleduje dění nejen na českých stadionech. "Ve všech státech, kde se hokej hraje, jsou nejrůznější případy možné, je škoda, že se podobná opatření, která máme nastavena v Českých Budějovicích, neuplatňují u všech našich stadionů."

V sanitce najedete hodně věcí. "Máme v ní všechno. Všechno, co je potřeba pro akutní medicínu. Od injekční stříkačky až po lůžko." Prostě všechno, co se v nejrůznějších případech může hodit. A nemusí jít jen o hokej. "Na tomto stadionu jsou koncerty, přichází sem hodně fanoušků," rozhlíží se Lumír Mraček po tribunách Budvar arény.

Prioritně ale sedává těsně u ledu během extraligových hokejových zápasů. "Můj úkol je hlídat halu." Občas se do jeho péče dostanou i přímo hráči. "Ti mají svého lékaře, ale pokud potřebuje akutní převoz do nemocnice, tak jsme tady právě pro tyto okamžiky."

Lumír Mraček má s hokejem zkušenosti už déle než 25 let. Dobře ví, že mezi fanoušky se téměř vždy něco přihodí. "Bývá tu okolo šesti tisíc diváků," říká Mraček. Na posledním utkání s Kladnem jich bylo 6208. "Bývají tu lehká zranění, vymknuté končetiny po pádu na schodech. Měli jsme tu i několik srdečních zástav. Částečně případy někdy končí naším vítězstvím nad přírodou, částečně někdy příroda vyhrává i nad námi."

Už letitý příběh si Lumír Mraček vybavil z paměti. Tehdy na ledě tvrdil muziku v dresu Motoru Rudolf Suchánek. "Paní přijela ze Strakonic na svůj úplně první hokejový zápas. Dostala od Suchánka ránu od modré čáry. Na obličeji jít roztrhlo otvor ve velikost puku."

Za čtvrt století u hokeje se z lékaře stal i fanoušek Motoru. "Fandové jsme všichni, co na hokej chodíme. My původně začínali s panem Prospalem, který toho okolo hokeje znal hodně. Jsme velcí fanoušci Motoru," potvrdil Lumír Mraček.