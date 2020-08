S postupem do nejvyšší soutěže se výrazně zvyšuje i finanční náročnost provozu hokejového klubu a do extraligy Motor vstoupí s novým generálním partnerem. Tím se stává akciová společnost Madeta, která navýšila svůj už tak velmi výrazný příspěvek pro českobudějovický hokej.

Součástí nově podepsané smlouvy je i změna názvu klubu, který bude v extralize znít Madeta Motor České Budějovice. „Jsme nesmírně rádi, že právě společnost Madeta, která byla u znovuzrození Motoru v roce 2013, ani v této těžké době neváhala navýšit svůj příspěvek pro náš klub a bude naším generálním partnerem,“ netajil spokojenost po podepsání nové smlouvy prezident klubu Roman Turek.

Titulární sponzor pro hokejový klub se shání velmi těžko, ale spojení Madety a Motoru je už léty prověřené. „Když mě v roce 2013 oslovili bývalí hokejisté, kteří znovuzakládali Motor, uvěřil jsem tomu, že jimi nastíněná cesta je správná. S postupem to sice trvalo o něco déle, než jsme tehdy čekali, ale nakonec se podařilo vrátit hokej v Českých Budějovicích na výsluní. Madeta byla u toho a jsem rád, že po postupu bude ještě blíž,“ odhalil detaily spolupráce majitel a generální ředitel společnosti Madeta Milan Teplý.

Madeta patřila mezi hlavní partnery klubu po celých dlouhých sedm let, kdy se Motor pohyboval ve druhé nejvyšší soutěži. Po postupu do Tipsport extraligy čekala majitele klubu dobrá zpráva. „Pan ředitel Teplý od počátku spolupráce sliboval, že po případném postupu svou podporu opět zvýší. Své slovo splnil a my jsme hrdí na to, že se Madeta objeví i v názvu klubu,“ ocenil i generální manažer klubu Madeta Motor České Budějovice Stanislav Bednařík.