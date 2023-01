57. mistrovství světa v ledním hokeji 1993, které se konalo v Mnichově a Dortmundu, vyhrálo Rusko. Bronz vybojovali Čechoslováci, ale právě na šampionátu poprvé nastoupila samostatná česká reprezentace (1. ledna 1993 došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku) a získala bronzové medaile. Nejlepším brankářem šampionátu byl vyhlášen Petr Bříza, který udržel průměr obdržených branek na zápas pod číslem 2. Součástí reprezentace své země byl také útočník z jihu Čech Radek Ťoupal. O 9 let dřív vybojoval v dresu ČSSR na MS juniorů stříbro. O čtvrt století později byl Ťoupal jako vedoucí týmu ČR U17 na MS s hráči, kteří si v úvodu roku 2023 zahrají o zlato na MS 2023! "Jako vedoucí týmu znám ty hráče opravdu dobře," přikyvuje. "Znám jejich data narození, bydliště," usmívá se. "Snad jsme s realizačním týmem i my trochu přispěli, že se z nich stali výborní hráči. Svozil, Jiříček, Špaček, obránci jsou základní stavebním kamenem, to jsou hráči světového významu. Jsou tam i další hráči. Třeba Ticháček, nebo ročníky 2004 Hamara s Čechem."

A co Radek Ťoupal říká o osobnostech týmu? "Ti hráči dokázali překonávat překážky. Odmala. To je strašně důležité. Mají touhu vítězit. Mají touhu se zlepšovat. A také dokážou naslouchat."

O Stanislavu Svozilovi: "On byl vždycky hvězdou. Odmalička. Podle mě mu v Kanadě trošku hážou klacky pod nohy, testují ho. Zkouší, jestli to zvládne. Podle mě je to hráč světového významu."

O Davidu Jiříčkovi: "Ten dělá progres každým půlrokem. Každým rokem. Zlepšuje se. Výborný obránce."

O Davidu Špačkovi: "Byl za ostatními trošku biologicky zpožděný. On ostatní dožene třeba za půl roku, možná za rok nebo za dva. Další skvělý bek."

O brankáři Tomáši Suchánkovi: "Jeho čtyři nahrávky na góly jsou obrovským unikátem. Do reprezentace přišel v patnácti letech. U něj je hrozně důležitý mentální vývoj. Ve čtvrtfinále dostal v první minutě od Švýcarů gól, kdy trochu zaváhal, malinko byl nerozhodný, pak celý zápas zvládl skvěle. Chytal výborně. A čtyři asistence? To je neskutečná věc. Unikát!"

Je podle Radka Ťoupala cesta ke zlatu reálná. "Myslím, že šance na výhru v turnaji je. Týmy jsou vyrovnané. Záleží na drobnostech. Musíte mít skvělý výkon, který je podpořený všemi hráči a také potřebujete štěstí. Záleží na tom, jak se všechno sejde."