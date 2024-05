Nebyla to náhoda, Zdeněk Šmejkal přebírá Jihostroj České Budějovice

Jan Hanzálek s klubem v Jindřichově Hradci spojil celý život. "Vajgar má obrovskou tradici. Taky jsme zkusili hrát extraligu v letech 93 a 94, ale to je na tohle malé provinční město moc, co se týče financí. Ale dlouho jsme hráli druhou nejvyšší soutěž." Hokejový trenér připomíná historii jindřichohradeckého klubu i slavnou sezonu. Za Vajgar si zahrál nejvyšší soutěž i současný generální manažer klubu Banes Motor České Budějovice Stanislav Bednařík!

Na stadion fanoušci chodili třeba i na dorost. "Tady byl plný stadion, to bylo narvané. Když hrál Honza za juniory, tak na ně chodilo dva a půl tisíce, tři tisíce lidí." Mluví o Honzovi, myslí tím Jana Marka. Ve Vajgaru vyrostli i další výborní hráči jako Aleš Kotalík, bratři Michálkovi nebo Jiří Novotný. Podle trenéra Hanzálka byl hokej u Vajgaru fenoménem. Mohl by být i dál. "Jsou tu kluci nějaký šikovný, ale těch kluků je dneska málo v hokeji," nabízí svůj pohled a znovu se v myšlenkách vrací o třicet let zpět: "Honza vyšel třeba z náboru, to si dobře pamatuju, tam bylo šedesát kluků, když jeho ročník přišel. Z toho se vybíralo v Jindřichově Hradci. Pršelo, ještě bylo otevřené kluziště. Ti kluci si všeho vážili. Pak, když se zastřešil zimní stadion, tak já myslel, že všichni kluci snad v Hradci chtějí hrát hokej. Měli jsme hokejové třídy, sportovní třídy, to byla fantazie."Nejlepším důkazem dobré práce s hokejisty je mistrovství světa v roce 2011. V tehdejším výběru České republiky byli hned čtyři odchovanci Jindřichova Hradce! "Na tom zmiňovaném mistrovství světa v Bratislavě byli kluci Michálkovi, Zbyněk s Milanem, Jirka Novotný a Honza Marek. Dvacetitisícové provinční město vychová tolik hráčů, co se vypracovali do extraligy a reprezentace." Hanzálek připojuje i další známá jména českého hokeje: "Petr Sailer, Vláďa Sičák a ti další kluci, co hráli extraligu a byli v reprezentaci. Petr Fical, německý reprezentant, který měl obě občanství a tak dále. Tady to byla fantazie a dokladem toho byl ten plný stadion. Tady lidi milovali hokej, tady to bylo neskutečné."