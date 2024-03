Podali skutečně heroický výkon, vydřeli v Třinci výhru 3:2 a odmítli konec sezony. Hokejisté Banes Motoru prohrávají ve čtvrtfinálové sérii extraligového play off s Třincem už jenom 2:3 na zápasy a v úterý je čeká domácí šestý duel (17:30), který fanoušci vyprodali během pouhé čtvrthodiny.

Pryč je doba, kdy Martin Beránek platil výhradně za bojovníka a specialistu na oslabení. Nyní nastupuje v první formaci Motoru a jak ukazuje na videu, s kotoučem si skutečně rozumí. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Na úterní mimořádně atraktivní duel se pochopitelně těší i útočník Martin Beránek (22 let), jenž překonal zdravotní problémy z předkola a posunul se dokonce do první formace českobudějovického mužstva k týmovým lídrům Milanu Gulašovi a Jáchymu Kondelíkovi.

Do nedělního duelu v Třinci vstoupili lépe domácí Oceláři. Počítali jste s jejich úvodním náporem?

Ze začátku měl Třinec skutečně tlak. Hrál doma, tak se dalo počítat, že do toho vlítne. My jsme naopak byli trochu zabrždění. Ale tak od půlky třetiny se to zvedlo a pak už jsme s domácími hráli vyrovnaný zápas.

Ve druhé třetině jste měli k dispozici dvě čtyřiminutové přesilovky a tu druhou jste dokázali přetavit ve druhý gól. Byla to podle vás jedna z klíčových pasáží utkání?

Určitě. Ale Třinec pak na začátku třetí třetiny vyrovnal, čímž se všechno mazalo a hrálo se vlastně zase od začátku. Naštěstí to Milan Gulaš trefil a rozhodl o naší výhře.

Po bleskovém vyrovnání Třince na začátku poslední třetiny jste si brali oddechový čas. Co jste si na střídačce říkali?

Že Třinec hraje doma a něco takového se v tak vyhrocené sérii může stát. Důležité bylo, že jsme pak zápas přece jen strhli na naši stranu.

Důležité také bylo, že jste krátce po vyrovnání ubránili přesilovku Třince pět na tři. To byl další z klíčových momentů utkání?

Jasně, to bylo hodně důležité. Třinec byl v tom momentu na koni, ale naštěstí jsme to ubránili. Při přesilovce pět na tři domácí neměli zase až tak moc šancí. Bylo to z naší strany dobře odbráněné.

Ve čtvrtfinále jste prohrávali už 0:3 a mnozí odborníci vás pomalu odepisovali. Co může aktuální vývoj pro sérii znamenat? Dostali jste dvěma výhrami favorizovaný Třinec trochu pod tlak?

Těžko říct. Každopádně budeme hrát zase doma a oni naopak musejí absolvovat dlouhou cestu. To obojí je pro nás určitá výhoda. Ale úplně bych nepředbíhal.

Hraje podle vás v play off domácí prostředí větší roli než v základní části?

V každém případě. Roli hraje i cestování, které je v případě vzdálenosti mezi Budějovicemi a Třincem náročné. Nespíte doma, ale na hotelu. Hostující tým to bude mít vždycky trochu těžší. A obrovský faktor jsou samozřejmě fanoušci. Rozhodne se ale na ledě, to je jasné.

Co říkáte tomu, že fanoušci váš šestý duel vyprodali v průběhu pouhých patnácti minut?

To je super. Sám jsem chtěl koupit nějaké lístky, ale nepovedlo se (úsměv). Jsem za to hrozně rád. Bude plný barák a očekáváme parádní atmosféru.

V předkole proti Karlovým Varům jste musel první dva zápasy vynechat ze zdravotních důvodů. Co bylo příčinou?

Měl jsem zánět v lokti, takže jsem musel brát antibiotika. Nebylo to nic hezkého. Přesto jsem chtěl hrát a trenéři také dost stáli o to, abych nastoupil. Ale bohužel to nešlo. Bylo to nějaké svinstvo, když to tak řeknu, a pokud by se to dostalo do nějakého extrému, tak by to mohlo být až život ohrožující. Ale už je naštěstí všechno v pohodě a mohu normálně hrát.

A hrajete dobře, jinak byste se nemohl posunout až do první formace k Milanu Gulašovi s Jáchymem Kondelíkem. Těší vás, kam až jste se v sestavě v průběhu letošní sezony posunul?

Jsem za to hrozně rád a vážím si toho.