České Budějovice -Martin Straka je jednoznačně jednou z největších osobností české extraligy. Potvrzoval to i v nedělním extraligovém duelu na jihu Čech. Nepřipsal si sice žádný bod za gól nebo asistenci, přesto to byl hlavně on, kdo dotáhl svou Plzeň k tříbodovému zisku za vítězství 3:1.

Po zápase se neváhal vypravit spolu se všemi svými spoluhráči poděkovat početné skupině příznivců, která svůj tým po celý zápas povzbuzovala. Poté neodmítl žádost o krátký rozhovor. „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. To se také potvrdilo. Podali jsme týmový výkon po celých šedesát minut, což rozhodlo. V minulých zápasech jsme měli špatnou třeba patnáctiminutovku. Teď jsme odehráli velmi dobře celý zápas. Všichni hráči,“ pochválil své mužstvo.



Vítězství hostí mohlo být i přesvědčivější. Především v přesilovkách měli spoustu vyložených šancí. „Chyběl nám i kousek štěstí, protože ty šance tam opravdu byly. Nebyl také úplně ideální led. Malinko nám to tam skákalo. Nakonec jsme ale tři góly dali, což stačilo,“ konstatuje olympijský vítěz z Nagana.



Plzeň tentokrát soupeře přehrála i ve hře dozadu. Jihočeši se totiž do šancí dostávali jen velice těžko. A když už příležitost měli, stál proti nim výborný Salfický v brance. „Měli jsme špatný začátek sezony a dostávali jsme pět šest gólů v každém utkání. Věděli jsme, že v tom se musíme zlepšit. Podařilo se nám to v posledních zápasech a také jsme všechny vyhráli,“ chválí si. „Velkou roli hraje Dušan Salfický, který chytá fantasticky. Mužstvo to ví a přináší mu to daleko větší sebevědomí,“ složil hold zkušenému gólmanovi. „Všechno to zapadá do sebe,“ dodá.



Západočeši si vytvořili v utkání tříbrankový náskok a přestože Sailer v přesilovce snížil, pak už si svůj náskok bez větších potíží kontrolovali. „My jsme ale nechtěli být pasivní. Viděli jsme to v našem minulém utkání s Vítkovicemi. Ty vedly o dva góly, byly pasivní a nám se podařilo zápas otočit. Proto jsme chtěli soupeře napadat i dál a nic jsme mu nedovolili. Do žádné větší šance se nedostal,“ považuje vítězství svého týmu za zcela zasloužené.