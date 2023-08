Uplynulá nepovedená sezona v dresu Motoru byla pro útočníka Michala Vondrku (41 let) poslední v jeho bohaté kariéře. Hokejové prostředí ale neopustil. Jenom ze z pozice hráče přesunul do funkcionářské role a v roli manažera převzal českou reprezentační osmnáctku, která válí na prestižním Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a dnes ji čeká semifinále proti Finsku (19).

Takhle svírala v Břeclavi česká osmnáctka Švédy při přesilovce pět na tři. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Po skončení uplynulé sezony jste měl měl hned jasno, že už v aktivní kariéře nebudete pokračovat, nebo jste přemýšlel o tom, že byste ještě hrál?

Hned po sezoně jsem říkal, že už hrát nebudu. Pak se mi to trochu rozleželo, ale ta další myšlenka už se pak nijak diametrálně nelišila. Měl jsem víceméně jasno, že s kariérou končím.

Takže jste měl čas na své bohaté soukromé aktivity. Jak jste se ale dostal k roli manažera reprezentační osmnáctky?

Dělal jsem si své aktivity, kterých mám opravdu víc, a vůbec jsem se nebyl schopen zastavit, protože toho bylo hodně. Do toho mě oslovil nový trenér osmnáctky David Čermák, jestli bych tuhle funkci nevzal. Docela mě to překvapilo a chvilku jsem o tom přemýšlel. Pak jsem si řekl, že by to nemuselo být vůbec špatné. S Davidem jsem se poznal v Budějovicích. Je to strašně férový chlap a jsme si názorově velice blízcí, takže jsem kývl.

Uvažoval jste vůbec někdy o tom, že byste v hokeji působil jako funkcionář?

Člověk si samozřejmě nemůže úplně přesně lajnovat, co bude. Ke konci kariéry jsem ale přemýšlel o tom, že by mě asi něco podobného bavilo. Díky této funkci mohu zůstat u hokeje a na druhou stranu si myslím, že mladým klukům mám co dát. Bral jsem to tak, že budu v partě lidí, kde mě to bude bavit. Proto jsem se takhle rozhodl.

Vladimír Mizera shání peníze pro Motor a je videokoučem reprezentační osmnáctky

Co všechno spadá do vaší kompetence?

Zajišťuji veškerou podporu pro mužstvo i realizační tým na místě na konkrétních akcích. Je v tom i nějaké papírování. K tomu občas chodím s týmem na led. Domluvil jsem se s trenéry, že tam mohu něco přinést. Nechci se se jim do toho nějak plést, ale takhle jsme se na tom dohodli. Mám na starosti plány akcí. Vybírám stadiony a hotely. Jejich zajištění už pak zprostředkovává hokejový svaz. Já pak udělám plán akce na místě, výběr ledů, jídelníčky a další věci.

Jste v této roli na plný úvazek, nebo fungujete jako manažer jenom na konkrétních akcích?

Není to práce na full time, to bych ani dělat nemohl, protože ostatní aktivity mi zabírají dost času, a když se z toho vždycky jenom vyhodím na konkrétní akci, tak je to ideální. Jsem placený od jednotlivých dní.

Vy i trenéři máte uzavřenou smlouvu na jednu sezonu, která vyvrcholí jarním mistrovstvím světa?

Nevím přesně, jak to mají trenéři, ale já mám smlouvu na sezonu a potom se uvidí.

Podílíte se i na výběru hráčů do nominace, nebo to je plně v kompetenci trenérů?

O nominaci se bavíme, ale záleží hlavně na trenérech. Nemám takové slovo, abych měl vliv na nominaci. A ani ho mít nechci. Přispěji nějakými drobnostmi a detaily, maximálně řeknu svůj názor, ale to je všechno. Výběr hráčů je na trenérech.

Na mistrovství světa se snažím rychle zapomenout, tvrdí gólman Šimon Hrubec

Měl jste předtím nějakou zkušenost s mládežnickým hokejem?

Ani ne. Chodil jsem pouze pomáhat Martinu Altrichterovi v přípravkách, kde jsem měl na starosti pár dětí v době, kdy tam chodil můj syn. Jinak ne.

Letošní osmnáctka se prezentuje velmi dobrými výkony i výsledky. Vidíte perspektivu, že by toto mužstvo mohlo uspět třeba i na mistrovství světa?

V týmu je spousta šikovných kluků a vidím velký rozdíl, když jsme se sešli poprvé, a jak vypadají teď. Ušli jsme nějaký kus cesty a mužstvo se dalo dohromady. Co vidím i mimo led, tak jsou to vesměs slušní a vychovaní kluci. Cítí zdravý respekt, ale já jim na druhou stranu chci dát klid a komfort. Když vidím, že něco udělají špatně, tak jim to jdu říct. Ale v klidu. Působíte to na hráče lépe, než kdyby na ně někdo řval. To já nemám v kompetenci a ani to nechci. Chodím za nimi po dobrém.

V týmu je také poměrně významná jihočeská stopa: gólman Mařík a útočníci Drančák s Humeníkem. Mají dobrou pozici v mužstvu?

Řekl bych, že ano. Pro kluky je super už vůbec fakt, že se dostali do užšího výběru, který absolvoval tréninkový kemp v Říčanech, tři přátelské zápasy v Davosu se Švýcarskem a teď Hlinka Gretzky Cup. Dostat se na takový turnaj je pro každého velký přínos.