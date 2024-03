Jak moc byl pro vás důležitý ve třetím utkání v Karlových Varech rychlý gól Milana Gulaše? Ten gól nám hodně pomohl a uklidnil nás. Měli jsme jasný cíl, že chceme sérii ukončit. Nechtěli jsme nic protahovat a riskovat. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme čas se připravit na čtvrtfinále.

Byly pro vás nejkritičtější momenty zápasu pětiminutové vyloučení Jakuba Valského a začátek druhé třetiny, kdy vás domácí docela zatlačili?

Určitě. Přežili jsme hlavně pětiminutové oslabení, což bylo klíčové. Pak jsme si sami pomohli dalším přesilovkovým gólem. Sice jsme ve třetí třetině dostali gól na 1:2, ale rychle jsme zase odskočili na 1:3 a už jsem viděl, že to bude dobré. Celému týmu patří velký dík za to, jak zvládl tuto sérii.

Řekli jste si něco o druhé přestávce, aby se neopakoval poslední domácí zápas, kdy jste ztratili čtyřbrankové vedení?

Řekli jsme si, že se v žádném případě nesmí opakovat to, co se stalo v předchozím zápase, a byli jsme mnohem víc opatrní. Myslím, že jsme hráli dobře a měli jsme spoustu šancí, které jsme mohli využít.

Nakonec byl začátek třetí třetiny vaší nejlepší pasáží.

Mohli jsme rozhodnout nebo ukončit zápas daleko dříve. Ale pak jsme dostali ten zmíněný gól v oslabení, ale naštěstí jsme hned poté zvýšili náskok na dva góly a už jsme věděli, že to dotáhneme do konce.

Byly pro celou sérii rozhodující speciální týmy, ve kterých jste Energii jasně přehráli?

Vary mají výbornou přesilovku a my zase oslabení. Dvakrát jsme ubránili pětiminutové oslabení a spoustu dalších přesilovek soupeře. Samozřejmě nějaké góly padly, ale speciální formace určitě rozhodly sérii.

Celé předkolo bylo mnohem vyrovnanější, než konečný výsledek 3:0 napovídá. Souhlasíte?

Určitě. Jak jsem říkal, jsme velmi rádi, že se nám podařilo vyhrát 3:0. Karlovy Vary byly skutečně těžkým soupeřem. V play off už nejsou lehké zápasy. Vždycky je to vyrovnané a o vítězi rozhodují maličkosti, vůle a speciální týmy. To rozhodlo i tuto sérii.

Bude pro vás hodně speciální čtvrtfinálová série proti Třinci, kde jste strávil dlouhých devět let a čtyřikrát slavil mistrovský titul?

Hlavně jsme rádi, že jsme tak rychle postoupili a máme dost zregenerovat a připravit se. V play off si soupeře nevybíráme a na konfrontaci s Třincem se těším. Ukázali jsme, že máme sílu a můžeme porazit kohokoliv. Půjdeme do toho s pokorou a s tím, že bojovat se dá s každým.