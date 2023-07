Tohle je jedna z nejzvučnějších posil, které před letošní sezonou do Banes Motoru dorazily. Zkušený obránce Milan Doudera (30 let) přichází po devíti letech v Třinci jako čtyřnásobný mistr republiky a měl by se stát jedním z pilířů českobudějovické defenzivy.

První trénink hokejistů Motoru na druhé ploše Budvar arény. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Proč jste se rozhodl po čtyřech titulech v řadě odejít z Třince a opustit mimořádně úspěšný klub?

Už jsem cítil, že bych potřeboval nějakou změnu, i když Třinec chtěl, abych pokračoval dál. Byl jsem tam hodně dlouho a potřeboval jsem nějaký nový impuls. Domluvil jsem se s mým agentem, aby se začal poptávat po extralize, kdo by měl zájem. Jedním z týmů, které se ozvaly, byly Budějovice. Jejich nabídka a vize mě oslovily, takže jsem kývl.

Zkusit to někde v zahraničí vás nelákalo?

Mám nějaký věk a hlavně rodinu. Daň za to, že jsme byli v Třinci na druhém konci republiky daleko od rodiny už byla velká. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že je lepší se přestěhovat někam blíž Kladnu a být v Čechách. V Budějovicích jsme byli s manželkou několikrát na dovolené a strašně se nám tady líbilo. Když přišla nabídka z Motoru a vize, jak by to tady mělo fungovat, plus krásné město, pěkná hala a dobrá fanouškovská základna, tak to všechno překlopilo ve prospěch této varianty.

Vnímal jste zároveň, že Motor hrál loni vyloženě o záchranu a baráži se definitivně vyhnul až v předposledním kole soutěže?

Samozřejmě jsem to vnímal, protože smlouvu jsem měl podepsanou už delší dobu. Věřil jsem, že kluci nespadnou. Přál jsem jim, aby baráž nehráli, protože to je zbytečný stres a prodloužení sezony. Věřil jsem, že Kladno pod sebe dostanou a na dálku jsem jim držel palce. Sezonu předtím skončili třetí, teď přišli někteří noví hráči a kádr by měl být kvalitní. Věřím, že si to sedne, na loňskou sezonu zapomeneme a budeme se pohybovat úplně někde jinde.

Motor zahájil přípravu na ledě, trénovali i Šimon Hrubec s Jáchymem Kondelíkem

Čím vás upoutala vize Motoru?

Zaujalo mě, že Motor chce hrát nahoře. Už když jsme se domlouvali, tak jsem věděl, kdo by zhruba měl ještě přijít a jak by měl tým být poskládaný. Vize je taková, že budeme dennodenně tvrdě pracovat, zlepšovat se a uděláme nějaký úspěch.

Letní přípravu jste absolvoval individuálně. Vyhovuje vám tento model?

Takhle to mám poslední roky pokaždé a vyhovuje mi to. S týmem jsem se potkával jenom na testech, nebo jsem kluky přijel pozdravit. Jinak jsem trénoval sám. Měl jsem hodně dlouho sezonu a úplně jiný režim. Klub mi v tom vyšel vstříc, za což mu děkuji. Věřím, že já i celý tým jsme připraveni dobře. Ukázaly to i výsledky testů a věřím, že máme z čeho čerpat a budeme v této práci pokračovat.

Na nějaké prognózy je ještě hodně brzy, ale kde by se podle vás mohl Motor v letošní extraligové sezoně pohybovat? Mělo by to být asi lepší než loňské třinácté místo.

Jasně. Ale nechci tady teď házet nějaká místa a očekávání. Každopádně chceme podávat co nejlepší výkony. Prakticky všechny týmy posilují a v dnešní době jsou zápasy extrémně vyrovnané. V extralize není slabého soupeře. Je třeba zvládnout začátek soutěže, protože ten je extrémně důležitý. Chytit nějakou vítěznou sérii a co nejdéle v ní pokračovat.

S rodinou už jste se v Budějovicích zabydleli?

Přestěhovali jsme se hned po sezoně. Zařídili jsme si byt, abychom ho tady měli a neřešili to pak na poslední chvíli. V létě jsme byli na Kladně a sem jsem jezdil bydlení postupně dovybavovat. Teď už jsme tady kompletně přestěhovaní a malému hledáme školku. Strašně se nám v Budějovicích líbí a věřím, že tady budeme spokojeni. Hlavně, aby se týmu dařilo a všechno do sebe zapadlo.