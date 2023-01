Volejbalisté volili. Domluvili se v klubu. Kdo nevolil, přispěl do píny!

Přesilovky v provedení dvojice Caldr - Lála vypadaly neuvěřitelně jednoduše. Nahrávka křížem třetiny a bum! Rána jako z děla!

Podobně dokáže vyřešit přesilovku dvojice Pech - Gulaš.

Milan Gulaš je střelec, to vědí všichni. V utkání s Kladnem to byla přesně situace, pro které se vyplatí chodit na hokej. Puk letěl rychle z jedné strany na druhou, nápřah a rána. Lukáš Pech, kzterý nahrával, byl trochu v pozici na úrovni brankové čáry, jeho žabička ale byla dokonalá. Pech pro klademskou obranu byl, že na ledě byla právě tato dvojice. Vypadá to snadno, ale trefte to! Tak pohotově a přesně dokáže napálit letící puk jen pár hráčů na světě. Černá guma prosvištěla vzduchem, kladenský gólman Brízgala nestačil ani pohnout rukavicí. Gól! 5:1! Dělovku, která pleskla o síť v brance, musel ocenit i Jaromír Jágr. Budvar arénou se neslo: Pátá, právě teď odbyla pátá…