Celá hokejová veřejnost to brala jako hotovou věc, teď už je to potvrzené i oficiálně. Brzy šestadvacetiletý gólman Milan Klouček bude opět oblékat dres českobudějovického Motoru.

Uplynulou sezonu dochytal Milan Klouček v Plzni, teď se stal posilou Banes Motoru. | Foto: Deník/ Zdeněk Vaiz

Na jihu Čech se výrazně zapsal do kronik, když v sezoně 2019-20 vychytal v 35 zápasech neuvěřitelných 30 výher a jeho výkony byly velmi důležitým aspektem postupové sezony. Po návratu do domovských Pardubic pak sice plnil spíše roli druhého brankáře, ale v uplynulé sezoně dokázal Dynamo dotáhnout třeba až do finále prestižního Spenglerova poháru.

V Českých Budějovicích podepsal smlouvu na následující sezonu, která obsahuje opci na další dva ročníky. Do sezony 2024-25 tak bude mít Banes Motor v brance osvědčenou brankářskou dvojici Jan Strmeň – Milan Klouček.