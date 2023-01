Pocházíte z hokejové rodiny, takže bylo jasné, že se doma v Milevsku začnete věnovat právě tomuto sportu?

Hokej hrávali taťka, brácha i bratranci, takže bylo opravdu celkem jasné, že se mu budu věnovat i já. V Milevsku jsem hrál do svých dvanácti let a pak jsem odešel do Karlových Varů, kde jsem strávil deset let.

V Milevsku dlouho chyběla na stadionu na jedné straně zadní stěna. Bývalo to v zimě z hlediska chladu hodně znát?

Stěna tam chyběla, ale za mě už tam byla skleněná výplň, takže to bylo v pohodě. Na zápasy jsme chodili jako malí fandit, ale spíše jsme běhali po stadionu a nekoukali na hokej (smích). Až tak moc si to však nepamatuji.

Ve dvanácti letech se rodná hrouda často neopouští. Jak došlo k vašemu přesunu do Karlových Varů v tak časném věku?

Vary jezdily do Milevska na mládežnické turnaje. Tam si mě vyhlédly a proto jsem tam šel.

Na starosti vás měl starší bratr, který v lázeňském městě rovněž působil?

Byl tam brácha a později se tam nastěhovala i mamka, takže jsem ve Varech žil s nimi.

Bratr zanechal v Karlových Varech také výraznou stopu.

To je pravda. Byl tam také nějakých dvanáct let. Strávili jsme tam oba největší část života.

Jste Jihočech, takže by se nabízelo, že byste zamířil spíše do Budějovic. Ty nikdy nebyly ve hře?

Tehdy jsme se rozhodovali mezi Vary a Budějovicemi. Ale bylo dané, abychom byli s bráchou spolu, že půjdu také do Varů. On už tam byl třetí rok. To byl hlavní důvod.

Zažil jste v západočeském městě ještě legendární plechovou arénu, kde Energie slavila jediný mistrovský titul v historii?

Ano, zažil. Do Varů jsem přišel v roce 2006 a nová aréna se otevírala až o čtyři roky později.

Táhne se s vámi přezdívka Sumec. Kde jste k ní přišel?

Myslím, že mi ji vymyslel jeden z trenérů. Buď pan Eismann, nebo pan Mlejnek. Už si na to přesně nevzpomínám. Možná jsem ji převzal i po bráchovi. Začali mi tak říkat asi kvůli mým fouskům (úsměv). Ale už přesně nevím, jak to vzniklo.

Funguje přezdívka dodnes?

Občas mi tak někdo řekne.

V dresu Energie jste si zahrál tehdejší ruskou Mládežnickou hokejovou ligu. Jaký to byl zážitek?

Bylo to super. Určitě to byla kvalitnější soutěž než naše juniorská extraliga. Pořád jsme byli na cestách a na školu moc času nezbývalo (úsměv). Byla to pro nás pro všechny parádní zkušenost. Ruští kluci byli úplně někde jinde.

V kolika letech jste naskočil do karlovarského áčka?

V devatenácti letech pod trenérem Žemličkou.

Mistrovský titul už byl v té době minulostí. Zahrál jste si za Energii vůbec někdy play off?

Po titulu a přechodu do nové arény to šlo docela dolů. Já osobně jsem si ve Varech play off nezahrál ani jednou. Hráli jsme většinou play out a dvakrát také baráž o záchranu. Nebylo to občas jednoduché.

V roce 2014 jste reprezentoval na mistrovství světa do dvaceti let ve Švédsku a nastupoval v jednom týmu s hvězdami Davidem Pastrňákem a Jakubem Vránou. Je to váš největší hokejový zážitek?

Každopádně to byl krásný zážitek. Pak jsem sledoval, jak se klukům daří dál v jejich kariérách, výrazně se prosadili v NHL. Byla to hezká zkušenost.

Jste třeba s Davidem Pastrňákem ještě nějakým způsobem v kontaktu?

Ne, to vůbec.

Z Karlových Varů jste odcházel v roce 2017, kdy mužstvo sestoupilo do první ligy.

To byla tehdy čtyřčlenná baráž, ve které jsme se utkali i s Motorem. Na rok jsem odešel do Chomutova.

Proč jste opustil Vary? Už jste po dlouhých letech potřeboval změnu?

Měl jsem nějaké nabídky a trenér Růžička v Chomutově projevil docela velký zájem. Jak jsme hráli baráž, tak se sezona dost protahovala. Rozhodování to bylo docela těžké, ale Chomutov o mě hodně stál, tak jsem šel právě tam.

To byl poslední rok, kdy se v Chomutově hrála extraliga a pak tam hokej na nejvyšší úrovni fakticky zkrachoval?

Předposlední. Tomu nejhoršímu jsem ještě utekl. Rok po mém odchodu to tam skončilo. Za mě to ještě docela fungovalo. Nějaké peníze se tam sice dlužily, ale pořád to ještě šlo. Stadion a zázemí tam byly na výborné úrovni. Škoda, že už se tam hokej na té nejvyšší úrovni nehraje.

Následovaly čtyři roky v Olomouci. Měl jste domácí zázemí v krásných nových arénách v Karlových Varech i Chomutově, z tohoto pohledu jste si na Hané moc nepolepšil…

Člověk si tam hlavně musí zvyknout na velkou zimu (úsměv). Na druhou stranu tam byla skvělá atmosféra, jaká ve starých halách bývá. Při zápasech tam býval pořádný rachot. To bylo fajn. Kulisa bývala úžasná a lidi tam na hokej chodili ve velkém počtu. To na tom bylo hezké.

Pravidelně jste se dostávali do čtvrtfinále play off, takže ani výsledkově to nebylo špatné. Souhlasíte?

Play off jsme hrávali a byly to opravdu dobré čtyři roky. Super parta. Užil jsem si to tam.

V uplynulé sezoně jste nastupoval častokrát dokonce i v jedné formaci s hvězdou z NHL Davidem Krejčím. Že je skvělý hokejista, o tom je zbytečné se bavit. Ale jaký je jako člověk?

David je úžasný hokejista, ale hlavně člověk. Budu dlouho vzpomínat na to, že jsem s ním mohl hrát.

V minulé sezoně jste vypadli už v předkole play off s Vítkovicemi. Nedalo se vytěžit z minulého ročníku víc, když jste měli v sestavě takového hráče?

Asi dalo. Vítkovice byly v předkole zarputilý soupeř, ale měli jsme to zvládnout a jít dál. Byla škoda, že jsme nepostoupili alespoň do čtvrtfinále.

Vítkovice proti vám ohlásily mimořádnou marodku a skoro to vypadalo, že nebudou moci nastoupit do zápasů. Ale nakonec hrály prakticky kompletní. Co jste říkal těmto jejich psychologickým manévrům?

Vnímali jsme, že to z jejich strany asi není úplně fér, ale snažili jsme se na to nemyslet. Příjemné to ale nebylo. Pořád jsme někde četli, jak vůbec nemohou trénovat, a pak proti nám stál kompletní mančaft. Bylo to z jejich strany zvláštní.

Po sezoně vám v Olomouci končila smlouva?

Ano. Smlouva mi končila a Budějovice projevily přes mého agenta zájem. Domluvili jsme se bez problémů a jsem rád, že jsem v Motoru.

Je to splnění určitého snu jako pro každého jihočeského hokejistu, že si můžete zahrát za Motor?

Dá se to tak říct. V Budějovicích dlouho nebyla extraliga, a jak jsem byl od dvanácti let z domova, tak už jsem to pak tolik nevnímal. Byl jsem deset let ve Varech a myšlenky na to úplně nebyly. Určitě jsem ale jednou chtěl za Budějovice hrát. Najednou mám blízko rodinu, což je fajn.

Kde je teď vaše hlavní sídlo? V Milevsku?

Bydlím tady v Budějovicích a manželka má zázemí v Karlových Varech, kam často jezdíme. Jinak rodiče a bráchu mám pořád v Milevsku.

Na svém kontě máte dva starty za reprezentační áčko. O jaké se jednalo zápasy?

Byly to dva letní přípravné zápasy se Slovenskem ještě před startem extraligy. Byli jsme tam jenom mladší kluci, které si trenéři testovali.

Je to pro vás také splnění jednoho ze snů, zahrát si za národní mužstvo?

Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu to asi nebyly úplně klasické starty za nároďák. Nebyl to alespoň turnaj Euro Hockey Tour. Nějaká zkušenost to však byla a jsem za ni rád. Bylo to fajn.

Ocitl jste se alespoň v širší nominaci pro některý z turnajů série Euro Hockey Tour?

Nevím o tom, takže nejspíš ne (úsměv).

Letošní sezona je těsně za svou polovinou. Jak jste zatím spokojený se svým působením v Motoru?

Začali jsme parádně a první tři zápasy jsme vyhráli. Pak ale přišla šňůra porážek a je to trochu jako na houpačce. Věřím, že se to začne zase otáčet v náš prospěch. Že to zlomíme a budeme vyhrávat zápasy, které jsme třeba předtím nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Jinak jsem ale v Budějovicích maximálně spokojený. Je tady skvělé zázemí i super parta.

Svůj první gól za Motor jste dal až v pětadvacátém kole na Kladně. Bylo to trýznivé čekání?

Bylo to hrozné čekání. Přitom šance jsem měl, ale nepadalo mi to tam. Věřím, že teď už to bude lepší.

Vaše role v týmu ale asi není vyloženě ve sbírání bodů.

To je těžko říct. Když člověk šance má, ale neproměňuje je, tak týmu nepomůže. Budu se snažit, abych klukům pomohl, jakkoliv budu moci.

V tabulce se pohybujete ve spodních patrech. Asi jste čekali jiný vývoj sezony?

To určitě. Nechceme být tam, kde teď jsme. Uděláme všechno pro to, abychom to vytáhli výš a posouvali se tabulkou vzhůru.

Do Budvar arény chodí pravidelně početné návštěvy, doma hodně vyhráváte, venku se vám naopak nedaří. V čem je až tak velký rozdíl?

Atmosféra na našem stadionu je super. Chodí spousta lidí a fandí nám. Když budeme stoupat tabulkou, tak věřím, že to bude ještě lepší. Je fakt, že venku se nám zdaleka tolik nevede a musíme to zlepšit. Proto jsme také v tabulce tak nízko. Ale věřím, že začneme vozit body i z venku a doma budeme i nadále vyhrávat.

Váš bývalý tým Olomouc je v tabulce na čtvrtém místě. Překvapilo vás, jak vysoko se pohybuje?

Olomouci to letos sedlo a klukům to přeji. Na papírové předpoklady se na ledě nehraje. Můžete mít mužstvo plné hvězd, ale když nepotáhne za jeden provaz, tak je vám to k ničemu.

Hanáci vždycky produkovali úporný hokej, proti kterému se těžko prosazuje. Platí to i nadále?

Je pravda, že na obranu, bojovnost a nasazení jsme se v Olomouci vždycky hodně zaměřovali. V extralize je každý soupeř těžký a něčím výjimečný.