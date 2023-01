Úvodní dvě střídání v utkání hokejové extraligy Motor České Budějovice - Karlovy Vary nenasvědčovala tomu, co se stane vzápětí. 2. minuta 0:1. 4. minuta 0:2. Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch po zápase odpovídal přesně, věcně, ale se zjevnou spokojeností v hlase. "Všichni věděli, o co se hrálo," zmínil kontetxt střetnutí, které se prakticky hrálo o 6 bodů. Oba týmy sousedí v tabulce, Karlovy Vary vítězstvím 4:2 získaly obrovskou výhodu.

"Za výhru jsme hrozně rádi," oddechoval zhluboka kapitán hostujícího týmu po zápase. Ne snad, že by mu duel v Budvar aréně vzal hodně sil, ale spíš si celá karlovarská kabina oddechla, že právě z Budějovic si veze tři body. "Teď na to musíme navázat, ale opravdu to byl hrozně důležitý zápas."

Negól! Gól! Negól! Kolik hráčů se vejde do brankoviště? Leželi i na Strmeňovi

Oba týmy byly nahecované na vzájemný souboj dobře. První vteřiny přinesly už zmiňovaný nápor Motoru. Jenže velkou ranou do psychiky byly dva góly. Jeden polovlastní, druhý po podařené akci. "U prvních dvou gólů jsme měli štěstí, hrozně nám to pomohlo," přikyvoval kapitán karlovarského týmu. "Když vedete dva nula, to se vám zápas hraje líp." Černoch popsal spolupráci na ledě s Ondřejem Beránkem: "Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, hraje se mi s ním dobře, je rychlý, vím, že když mu to hodím někam do jízdy, tak je schopný udělat jeden na jednoho. Už jsme si na sebe zvykli. Vím, co od něj můžu čekat, rychlost je jeho veliká přednost, snažím se mu puk dávat tak, aby z toho mohl těžit," hodnotil Černoch. "Měli jsme mraky dalších šancí. Bohužel jsme z nich nedali góly." Jiří Černoch po výhře na jihu Čech ještě dodal: "Těch příležitostí bylo fakt hodně, tak příště by bylo třeba, abychom je ještě využili, i když v Budějovicích jsme to vlastně ani nepotřebovali."