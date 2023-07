Finální část přípravy na další extraligový ročník začala, hokejisté Banes Motoru České Budějovice poprvé vyjeli na led druhé plochy Budvar arény.

První trénink hokejistů Motoru na druhé ploše Budvar arény. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Letní příprava na suchu proběhla podle představ trenéra Ladislava Čiháka. „Všechno jsme splnili podle plánu. I vstupní a výstupní testy. Kluci dostali ještě na dovolenou individuální plány, které v rámci možností evidentně dodrželi. Počkáme si na výsledky testů, na kterých jsme byli ve středu v Praze. Ale podle prvotních příznaků to vypadá, že dopadly velmi dobře. Mužstvo odvedlo poctivý kus práce a teď v tom budeme pokračovat,“ chválí si kouč průběh suché části přípravy.

Na ledě se sešel téměř kompletní kádr. Chyběl Kanaďan Harris, který dorazil na jih Čech ve čtvrtek odpoledne a na tréninku se poprvé objeví v pátek. Obránce Štencel je nemocný a mladíci Drančák s Humeníkem jsou na srazu reprezentační osmnáctky.

Samuel Drančák se rozhodl, že zkusí své štěstí v zámořské juniorské soutěži. „Věděli jsme o tom, ale chtěli jsme, aby s námi trénoval a poznali jsme ho. Je to budějovický kluk a chtěli jsme ho kvalitně připravit, aby se měl dobrou výchozí pozici a mohl se o to v zámoří poprat. Bavili jsme se spolu, nabízel jsem mu, aby tady zůstal a zabojoval o místo v týmu. Řekl, že si toho váží, což bylo hezké, ale už byl spíš rozhodnutý pro kanadskou juniorku. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat,“ bere Čihák situaci takovou, jaká je.

Předplatil jsem si točení šálou, směje se generální partner Motoru Pavel Baloun

První trénink na ledě se nesl ve volnějším duchu. „Bylo to fajn. Trénink byl extrémně jednoduchý, aby si kluci osahali brusle a výstroj. Čtvrtek a pátek jsou volnější, od pondělka už to bude ostřejší,“ ujistí.

V následujících týdnech bude mužstvo trénovat v pondělí, v úterý a ve čtvrtek dvoufázově. „Bude toho dost,“ připustí kouč. „Na led chodíme na dvě party, takže tréninky budou intenzivnější. Věřím, že se nám podaří naplnit tréninkový plán. Hlavní je, aby hráči zůstali zdraví a mohli absolvovat kompletní tréninkovou zátěž,“ přeje si.

První čtrnáct dní bude zaměřeno na bruslařskou kondici. „Až potom se více soustředíme na nerovnovážné stavy a systémové věci. Tam to začneme trochu směřovat k zápasům. Nicméně celý srpen budou tréninky opravdu tvrdé a nebude tam žádná příprava na přátelská utkání,“ zdůrazní. „Do přípravných zápasů půjdeme přímo z tvrdých tréninků.“

Součástí přípravy budou i tréninkové zápasy dvou skupin proti sobě. „Tato utkání se budou hrát většinou v odpoledních fázích,“ přikývne. „Plus samozřejmě kondiční bruslení,“ dodá.

Přípravných zápasů čeká Motor devět a utká se s atraktivními soupeři. Čeká ho konfrontace i se zahraničními protivníky. „Je to perfektně nachystané. S tím jsme spokojeni. Chtěli jsme hrát se zahraničními celky. Nevyšel nám turnaj ve Švýcarsku, ale i tak je zápasový program velice pestrý a bude pro nás vytržením z určitého stereotypu,“ ocenil.

Václav Prospal míří do Rochesteru, hovoří o nabídkách od dvacítky i ze Sparty

Do přípravy s prvním týmem naskočili také někteří junioři. „Teď trénujeme na dvě skupiny, ale pak určitě musí přijít zúžení kádru,“ má trenér jasno.

S mužstvem zahájili přípravu i „krajánci“ Šimon Hrubec a Jáchym Kondelík. „Jsme rádi, že s námi trénují a chvilku s námi pobudou. I díky nim si můžeme dovolit komfort trénování na dvě party,“ přivítal Čihák s otevřenou náručí dva věhlasné klubové odchovance.

Na ledě se naopak neobjevil útočník Zdeněk Doležal, který má v klubu smlouvu. „Jeho další osud je v jednání. Je to interní věc klubu,“ nechtěl být kouč konkrétní.